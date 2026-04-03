Húsvéti eszkaláció: Oroszország fényes nappal támadta Ukrajnát, több halálos áldozat is van

Legalább öt civil vesztette életét Ukrajnában a pénteki orosz támadásokban. A légiriadók szinte egész nap szóltak, miközben Moszkva a megszokott éjszakai csapások helyett most fényes nappal indított nagyszabású drón- és rakétahullámot több város ellen, amelyek lakónegyedeket és civil létesítményeket is értek – írta a Reuters.

Volodimir Zelenszkij elnök „húsvéti eszkalációnak” nevezte a támadássorozatot, amelyet szerinte Moszkva tudatosan időzített az ünnepi időszakra, válaszul Ukrajna tűzszüneti javaslatára.

Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök közölte: a Szumi régióban két ember vesztette életét, de további áldozatok vannak Harkivban, Kijev megyében és Zsitomirban.

„Oroszország folytatja célzott terrortámadásait városaink és polgáraink ellen. Nem ez az első alkalom, hogy nemcsak éjszaka, hanem nappal is csapást mér, amikor az emberek dolgoznak, az utcán járnak, vagy éppen a tömegközlekedést használják.

– írta a Telegramon. Hozzátette, hogy a nappali támadások célja egyértelműen az, hogy növeljék a civil áldozatok számát, megbénítsák a mindennapi életet, félelmet keltsenek, és tovább pusztítsák az infrastruktúrát – fogalmazott Szviridenko.

A Kijev megyei Obuhivban egy iráni gyártmányú Shahed drón csapódott egy többemeletes lakóépületbe, a romok alatt keresik a túlélőket. A környéken egy állatorvosi rendelő is megsérült, húsz állat pusztult el.

Zsitomir régióban több mint száz épület rongálódott meg, tizennyolc ház teljesen megsemmisült. Szumi megyében, Sostkában KAB típusú légibombákat vetettek be az orosz erők.

Közben Harkivot harmadik napja érik dróntámadások: a város polgármestere szerint ez lehet „az év eddigi leghevesebb” támadássorozata.

Ukrán mentőalakulatok dolgoznak egy kigyulladt, megrongálódott lakóépület oltásán a 2026. április 2-i harkivi dróntámadás után. Fotó: SERGEY BOBOK/AFP

Zelenszkij korábban húsvéti tűzszünetet javasolt, amely szerint Ukrajna is leállítaná csapásait, ha Oroszország felhagyna az energetikai infrastruktúra elleni támadásokkal. Moszkva azonban elutasította az ötletet.

Az ukrán légierő közlése szerint csütörtök estétől 542 indított drónból 515-öt, valamint 37 rakétából 26-ot sikerült megsemmisíteni.

A lengyel hadsereg közben vadászgépeket riasztott a határhoz, bár légtérsértést nem észleltek.

(Reuters, Ukrinform)