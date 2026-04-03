Irán lelőtt egy amerikai vadászgépet

Az iráni légvédelem lelőtt egy amerikai vadászgépet péntek reggel Irán felett – erősítette meg több, az ügyet ismerő forrás. A kétfős személyzet után jelenleg is kereső-mentő akció zajlik. Ez az első ilyen incidens a háború kezdete óta - írja a Guardian.

Frissítés: az NBC magyar idő szerint szombaton kora este azt közölte, hogy az egyik pilótát sikerült kimenekíteni.

Az iráni hatóságok eredetileg azt állították, hogy egy amerikai F–35-ös gépet találtak el egy új fejlesztésű légvédelmi rendszerrel, és a pilóta meghalt. Az állami média képeket is közölt a roncsról, a fotókon azonban a repülésbiztonsági szakértők szerint egy F–15E Strike Eagle látható, amely valószínűleg az Egyesült Királyságban, a RAF Lakenheath bázison állomásozó, amerikai 48. repülőszázadhoz tartozik.

„A gép szerkezete és a farokcsík mintázata egyértelműen F–15-ösre utal” – mondta Peter Layton, az ausztrál Griffith Ázsia Intézet repüléstechnikai szakértője az NBC News-nak.

Az Egyesült Államok védelmi minisztériuma egyelőre nem kommentálta hivatalosan az esetet, de amerikai források megerősítették, hogy valóban egy F–15E gépet veszítettek, és a Pentagon teljes kapacitással keresi a legénységet.

Máshogy tálalja Irán és az USA

Az iráni félhivatalos Tasnim hírügynökség szerint az amerikai hadsereg a lelőtt vadászgép pilótáját keresi, akit a legfrissebb iráni hírek már úgy emlegetnek, hogy őrizetben van – annak ellenére, hogy korábban azt állították, meghalt.

A közösségi médiában az iráni Forradalmi Gárdához köthető fiókok fotót is közzétettek egy sivatagban heverő katapultülésről, amely a szakértők szerint megegyezik az F–15E gépekben használt ACES II típussal. „Ha a kép valódi, az azt jelentheti, hogy legalább az egyik pilótának sikerült katapultálnia” – nyilatkozta Justin Bronk, a brit Royal United Services Institute elemzője.

Egy iráni televíziós műsorvezető időközben felszólította a lakosságot, hogy aki „ellenséges pilótával” találkozik, az adja át a rendőrségnek, és jutalmat ígért a bejelentésekért.

Iránból készült felvételeken amerikai C–130 Hercules és HH–60 Pave Hawk helikopterek is láthatók, amint alacsonyan repülnek, sőt, közös utántöltést hajtanak végre. Ez megerősíti, hogy az Egyesült Államok harci kutató‑mentő műveletet indított a két pilóta felkutatására.

Az Associated Press szerint a helyi iráni tévécsatornák már a délnyugati, hegyvidéki Kohgiluje és Boyer‑Ahmad tartományban zajló keresésről számolnak be.

A helyzet fokozódik

A mostani incidens az első alkalom, hogy az Egyesült Államok harci repülőt veszített az öt hete tartó iráni konfliktus során. Eddig csak egy kényszerleszállást és baráti tűzesetet jelentettek – utóbbi március 1-jén történt, amikor a kuvaiti légvédelem tévedésből három F–15E-t lőtt le.

A CENTCOM, az amerikai Középső Parancsnokság pénteken közölte: minden más amerikai vadászgép megvan, és cáfolta az iráni állításokat, miszerint egy újabb F–35-öst is lelőttek volna a Hormuzi‑szoros közelében.

A helyzet egyre kiélezettebb: az elmúlt hetekben Irán több amerikai katonai célpontot is megtámadott, köztük március végén megsemmisítette az USA egy E–3 Sentry típusú radarrepülőgépét a szaúd-arábiai Prince Sultan légibázison.

A Pentagon egyelőre nem közölte, mi lesz a következő lépés – de amerikai elemzők szerint Washington valószínűleg nem hagyja válasz nélkül az F–15E lelövését.