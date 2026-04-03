Burkina Fasóban az embereknek „el kell felejteniük a demokráciát” – jelentette ki az országot a 2022-es katonai hatalomátvétel óta irányító Ibrahim Traoré. A junta vezére csütörtök este az állami televíziónak adott interjújában azt mondta: az állam vezetése jelenleg más feladatokra összpontosít.

Ez nem túl meglepő annak fényében, hogy Burkina Fasóban a katonai vezetés már januárban feloszlatta a politikai pártokat, és hatályon kívül helyezte a tevékenységüket szabályozó jogi keretrendszert.

„Ki kell mondanunk az igazságot, a demokrácia nem nekünk való” – mondta Traoré, aki szerint „a demokrácia öl”. Erre Líbiát hozta példának, amelyre szerinte kívülről próbáltak demokráciát kényszeríteni.

Ibrahim Traoré Fotó: ANGELOS TZORTZINIS/AFP

A hadsereg 2022 szeptemberében vette át a hatalmat az országban, és azt ígérte, hogy ez csak egy ideiglenes állapot lesz. Az átmeneti időszak eredetileg a 2024 júliusára tervezett választásokkal véget ért volna. Traoré azonban másfél évvel ezelőtt ezt az időszakot az ingatag biztonsági helyzetre hivatkozva öt évvel meghosszabbította.

Burkina Faso, különösen az ország északi része 2015 óta az al-Kaida vagy az Iszlám Állam terrorszervezetekhez köthető csoportok által elkövetett erőszak spiráljába került, írja az MTI.

Bár a Burkina Faso-i vezetés azt hangoztatja, hogy harcol a dzsihadisták ellen, a héten emberi jogi szervezetek azt közölték, hogy a Burkina Fasó-i junta és a vele szövetséges erők 2023 óta több mint kétszer annyi civilt öltek meg, mint iszlamista felkelőt.

Putyin és Traoré 2025 májusában Moszkvában Fotó: ANGELOS TZORTZINIS/AFP

Ibrahim Traoré a külpolitikai orientációjában már tavaly érzékeltette a nyitottságát a demokráciát mérsékelten ünneplő országok felé. Bár a Türk Tanácsba tudomásunk szerint még nem lépett be, tavaly májusban az egyik díszvendége volt Vlagyimir Putyinnak a második világháború lezárásának 80. évfordulóját ünneplő rendezvényen.