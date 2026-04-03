Svédország lefoglalt egy olajszennyezést okozó orosz tankert a Balti-tengeren

A svéd parti őrség pénteken lefoglalt egy olajszállító hajót a Balti-tengeren, amelyről úgy vélik, az orosz „árnyékflotta” részeként működik, és felelős lehet egy 12 kilométer hosszú olajszennyezésért Gotland szigete mellett – számolt be róla a Reuters.

Svéd hatóságok elfoglalták és őrizetbe vették a FLORA 1 (IMO 9307815) nevű tankert Ystadtól délre, miután olajszennyezést észleltek a Balti-tengeren. Fotó: Russian Forces Spotter

A Flora 1 nevű tankert Svédország déli partjainak közelében tartóztatták fel. A hatóságok közlése szerint a hajó az oroszországi Primorszk kikötőjéből indult, célállomása ismeretlen. Az elmúlt hónapokban a svéd parti őrség kifejezetten az orosz érdekeltségű hajók mozgásának megfékezésére összpontosít, miután több gyanús eset is felmerült a Balti-tengeren.

A parti őrség szerint az olajfolt valószínűleg nem éri el a partot, de büntetőeljárás indult környezetszennyezés gyanújával. A közleményben hozzátették, hogy a Flora 1 feltehetően szerepel az Európai Unió szankciós listáján, ugyanakkor nem egyértelmű, pontosan melyik zászló alatt hajózik.

„Az orosz árnyékflotta régi, rosszul biztosított, a szankciókat kijátszó tankerhajók hálózata, és mint ilyen komoly biztonsági és környezeti fenyegetést jelent”

– fogalmazott az X-en Carl-Oskar Bohlin, Svédország polgári védelemért felelős minisztere. Hozzátette: a Flora 1 is ezek közé a hajók közé tartozik, és bár jelen esetben nem nagy kiterjedésű olajszennyezésről van szó, a kormány „rendkívül komolyan veszi az ügyet”.

Az európai országok az utóbbi időben erősítették fellépésüket az úgynevezett árnyékflottával szemben – ezek olyan, jellemzően elöregedett és átregisztrált tankerhajók, amelyek Oroszország olajexportját segítik a szankciók kijátszásával.

Moszkva ellenséges provokációnak minősítette az ilyen intézkedéseket, Stockholm viszont kitart amellett, hogy a szankciókat megszegő tengerhajózás súlyos környezeti és biztonsági kockázatot jelent az egész térség számára.