Tóth Gabi húsvéti alkalmából egy „felsőbbrendűséggel átitatott torz elméjű emberről” és kettős mércéről elmélkedik

Nagypéntek alkalmából meditatív Instagram-poszttal jelentkezett Tóth Gabi énekesnő, az alábbi felütéssel:
A nap, amikor a világ ítélt – és az igazság mégis a csendben maradt.
Tóth, akiről nemrég derült ki, hogy több mint egymilliós fizetésért dolgozik a Fidesznek személyi titkárként, bár korábban azt állította, hogy neki nem minden munkáját intézi a Fidesz, most azt írja:
Az elmúlt időszak engem is próbára tett. Szavakkal, ítéletekkel, rengeteg cikkel, videókkal…
Majd saját nehézségeiről rögvest átugrott más témákra:
És közben… máshol valódi súlyok mozdulnak meg. Valódi történetek, valódi sötétségek.. drogbotrányokról, orgiákról, felsőbbrendűséggel átitatott torz elméjű emberről, aki éppen egy országot akar átvenni.. Na ennek van súlya! – Ehhez képest én kaptam meg azt a figyelmet, hangzavart, lejáratást, amit a tegnap is kirobban hangfelvétel érdemelt volna… de némaság kíséri független sajtó oldalait ezzel a kapcsolatban ….
Majd visszaugrik saját nehézségeire:
Nem panaszkodom! Elbírom! Kemény fából faragtak engem! De azért a kettős mérce….. Furcsa ez a világ.
Hogy a központozásilag túlburjánzó eszmefuttatást úgy folytassa:
De a mai nap nem a zajé.
Ezt követően a hitről elmélkedik, hogy a nagypénteki poszt végül azzal záródjon:
És a fény már úton van.
A teljes poszt alább megtekinthető:
Azt nem tudni melyik képviselő titkára, de a főnöke Kocsis Máté.
