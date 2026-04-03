Tóth Gabi húsvéti alkalmából egy „felsőbbrendűséggel átitatott torz elméjű emberről” és kettős mércéről elmélkedik

Nagypéntek alkalmából meditatív Instagram-poszttal jelentkezett Tóth Gabi énekesnő, az alábbi felütéssel:

A nap, amikor a világ ítélt – és az igazság mégis a csendben maradt.

Tóth Gabi a Fidesz-kongresszuson idén januárban. Fotó: Németh Dániel/444

Tóth, akiről nemrég derült ki, hogy több mint egymilliós fizetésért dolgozik a Fidesznek személyi titkárként, bár korábban azt állította, hogy neki nem minden munkáját intézi a Fidesz, most azt írja:

Az elmúlt időszak engem is próbára tett. Szavakkal, ítéletekkel, rengeteg cikkel, videókkal…

Majd saját nehézségeiről rögvest átugrott más témákra:

És közben… máshol valódi súlyok mozdulnak meg. Valódi történetek, valódi sötétségek.. drogbotrányokról, orgiákról, felsőbbrendűséggel átitatott torz elméjű emberről, aki éppen egy országot akar átvenni.. Na ennek van súlya! – Ehhez képest én kaptam meg azt a figyelmet, hangzavart, lejáratást, amit a tegnap is kirobban hangfelvétel érdemelt volna… de némaság kíséri független sajtó oldalait ezzel a kapcsolatban ….

Majd visszaugrik saját nehézségeire:

Nem panaszkodom! Elbírom! Kemény fából faragtak engem! De azért a kettős mérce….. Furcsa ez a világ.

Hogy a központozásilag túlburjánzó eszmefuttatást úgy folytassa:

De a mai nap nem a zajé.

Ezt követően a hitről elmélkedik, hogy a nagypénteki poszt végül azzal záródjon:

És a fény már úton van.

A teljes poszt alább megtekinthető: