Trump hidak lerombolásával fenyegeti Iránt, Irán válaszul közel-keleti hidakról készített „célpontlistát”

Az Egyesült Államok és Izrael közös légicsapása részben lerombolta Irán legmagasabb hídját, a még építés alatt álló B1 hidat Teherán közelében. A támadásban legalább 8 ember meghalt és közel 100 megsérült.

Válaszul Irán közzétett egy „célpontlistát” nyolc fontos közel-keleti hídról (Kuvaitban, az Egyesült Arab Emírségekben, Szaúd-Arábia és Bahrein között, valamint Jordániában), jelezve, hogy megtorló támadásokat fontolgat.

Az iráni külügyminiszter, Abbas Araghchi elítélte a támadást, hangsúlyozva, hogy civil infrastruktúra elleni csapások nem fogják megadásra kényszeríteni Iránt.

A légicsapás után Donald Trump amerikai elnök további pusztítással fenyegette Iránt, a hidak után erőművek támadását helyezve kilátásba, és azt üzente az új iráni vezetőségnek, hogy tudják, mi a dolguk, és csinálják „GYORSAN” - sürgetve egy mielőbbi megállapodást.

A február vége óta tartó konfliktusban már több mint 1300 ember vesztette életét, és egyelőre nem látni, milyen módon kerülhetne sor békekötésre.

