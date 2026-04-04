A dartsos Kovács Patrik első magyarként nyert meccset külföldön

Kovács Patrik lett az első magyar dartsjátékos, aki külföldön mérkőzést nyert a PDC European Touron, miután a sorozat müncheni állomásának szombati játéknapján legyőzte Joe Cullent. A tavaly decemberi PDC-világbajnokságon is szereplő magyar játékos 6–3-ra győzte le a világranglista 32. helyén álló angol ellenfelét.

A PDC beszámolója szerint Kovácsnak a nyolcadik próbálkozására sikerült mérkőzést nyernie a European Touron. A döntő leg itt nézhető meg:

A magyar dartsos vasárnap a szintén angol Ross Smith-szel játszik majd a legjobb 32 között. (MTI)

Címlapkép: John Walton/PA Images via Reuters Connect