A világelső Magnus Carlsen előbb mosolyogva pózolt az ellenfele által kért szeflihez, aztán elkoboztatta a telefont

Akkora szupersztárja a sakknak a norvég Magnus Carlsen, hogy simán előfordul vele az, ami most a karlsruhei tornán. A 18 éves kazah női nagymester, Alua Nurman közvetlenül a meccsük megkezdése előtt megkérdezte tőle, hogy készíthetnek-e egy szelfit. Carlsen beleegyezett, a mosolygós kép el is készült.

Majd a norvég felállt, és odament a versenybíróhoz, hogy kobozza el ellenfele telefonját. Merthogy mobilt - a csalások megelőzése érdekében - nem lehet bevinni a versenyterembe.

Alua Nurman kikapott Carlsentől, de csöppet sem viselte meg a telefonja elkobzása, büszkén posztolta ki Instagramra a meccs után a szelfit.