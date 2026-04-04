A világelső Magnus Carlsen előbb mosolyogva pózolt az ellenfele által kért szeflihez, aztán elkoboztatta a telefont

sport

Akkora szupersztárja a sakknak a norvég Magnus Carlsen, hogy simán előfordul vele az, ami most a karlsruhei tornán. A 18 éves kazah női nagymester, Alua Nurman közvetlenül a meccsük megkezdése előtt megkérdezte tőle, hogy készíthetnek-e egy szelfit. Carlsen beleegyezett, a mosolygós kép el is készült.

Majd a norvég felállt, és odament a versenybíróhoz, hogy kobozza el ellenfele telefonját. Merthogy mobilt - a csalások megelőzése érdekében - nem lehet bevinni a versenyterembe.

Forrás

Alua Nurman kikapott Carlsentől, de csöppet sem viselte meg a telefonja elkobzása, büszkén posztolta ki Instagramra a meccs után a szelfit.

Fotó: Alua Nurman
