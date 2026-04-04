Az NVB szerint politikai vélemény, hogy Németh Balázs átragasztott, Zelenszkijt ábrázoló plakátokkal kampányol

POLITIKA

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) szombati ülésén vita alakult ki arról, hogy jogsértő volt-e Németh Balázs, a Fidesz képviselőjelöltjének kampányvideója, amiben úgy mutatott be egy nyilvánvalóan hamis plakátot, mintha az eredeti tiszás kampányanyag lenne. A kamu plakáton a Tisza Párt jelöltje mellett Magyar Péter helyett Zelenszkij arcképe látható, erről Németh – aki azzal kampányol, hogy utálják mint a szart – két videóban is megemlékezett.

A kifogást korábban formai okokból elutasították, ezúttal azonban érdemben vizsgálták az ügyet. A Telex cikke szerint a beadvány benyújtói azt kérték, hogy állapítsák meg a jogsértést, tiltsák el a jelöltet a további hasonló tevékenységtől, kötelezzék a megtévesztő tartalmak eltávolítására, és szabjanak ki bírságot.

Az NVB elnöke, Sasvári Róbert azonban az elutasítást javasolta, arra hivatkozva, hogy a videó politikai vélemény és negatív kampány része, ami önmagában nem tiltott.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Sasvári azzal érvelt, hogy a jogszabályból nem vezethető le olyan körülmény, ami bármiféle eljárási kötelezettséget írna elő egy jelölt számára az ellenfele hamisnak vélt plakátjai miatt.

A Tisza Párt delegáltja, Retteghy András szerint Németh Balázs a hamisított plakátokra rákapcsolódva kampányolt, és fenntartotta a választók megtévesztését azzal, hogy valódi plakátokként tüntette fel azokat, annak ellenére, hogy azok eredetiségét már cáfolták. Más tagok viszont hangsúlyozták, hogy nem bizonyított, hogy a jelölt maga részt vett volna a hamisításban. Voltak, akik szerint a hamis kampányeszköz felhasználása megalapozza a jogsértést, míg mások, köztük a Fidesz delegáltja, a hatályos jogi keretekkel összhangban állónak tartották az elutasítást. Végül az NVB többségi szavazással elfogadta az elutasító álláspontot.

A Tisza Párt külön kifogást is benyújtott a plakáthamisítás miatt. Bár ezt részben helybenhagyták, az NVB ismét hangsúlyozta, hogy Németh Balázs a tartalmakat politikai véleményként osztotta meg.

„Súlyosabbnak tartom a Németh Balázs posztjait, mint magát a plakáthamisítást”

– mondta Retteghy, hozzátéve, hogy abszurd a határozattervezet, a fideszes jelölt posztjai pedig több emberhez eljutnak, mint a plakátok.

A lap szerint többször is felmerült az ülésen az is, hogy polgármesterek kampánycélokra használták a Facebook-oldalukat. Az NVB elnöke szerint Kammerer Zoltán gödi polgármester megsértette a jelöltek közötti esélyegyenlőség, illetve a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, amikor Tuzson Bence, Pest vármegye 5-ös számú választókerületének fideszes képviselőjelöltje mellett kampányolt. A polgármester közösségi oldalára feltöltött képpel befolyásolta a választói akaratot, hiszen arra buzdított, hogy szavazzanak Tuzson Bence igazságügyi miniszterre.

Budapest 13

IV–XV. kerület március 30. 12:09
Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben.
Fontos jelöltek
  • Németh Balázs
    Németh Balázs
    FIDESZ
  • Müller Anna
    Müller Anna
    Tisza
  • Bartal András
    Bartal András
    Mi Hazánk
  • Barkóczi Balázs
    Barkóczi Balázs
    DK
A korábbi választások alapján
Ellenzéki Inkább
ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább
fideszes Fideszes
választás 2026 POLITIKA plakát fidesz retteghy andrás kammerer zoltán tuzson bence Volodimir Zelenszkij magyar péter Tisza Párt nemzeti választási bizottság Sasvári Róbert nvb németh balázs választás 2026
