Doppingolás miatt négy évre eltiltották az Eb-bronzérmes magyar sportolót

Pozitív doppingeredmények miatt négyéves eltiltással sújtották az Európa-bajnoki bronzérmes gyaloglót, Madarász Viktóriát – írja a 24.hu.

A sportág tisztaságáért felelős Athletics Integrity Unit (AIU) nevű független szervezet közleményében azt írta, a 40 éves magyar sportolót tavaly május 21-én kapták szabályszegésen, az eltiltása négy évre szól, és 2029. december 21-én jár le.

A büntetés részeként Madarász összes eredményét törölték 2017. július 10. és szeptember 10., 2021. július 3. és december 3., valamint 2024. május 23. és augusztus 6. között. Ezekben az időszakokban egy világbajnoki 12., egy Európa-bajnoki 26. és egy olimpiai 42. helyezést szerzett.

Madarász a legjobb eredményét a 2022-es müncheni Európa-bajnokságon érte el, ott 35 kilométeres gyaloglásban a harmadik lett.