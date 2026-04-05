Vučić szerint hamarosan letartóztathatnak egy szerb professzort, aki jobb jegyeket ad a blokádokban részt vevő diákjainak

Szerbia elnöke, Aleksandar Vučić bejelentette, hogy hamarosan letartóztathatnak egy professzort a Politikatudományi Karon, mert állítása szerint a hallgatókat aszerint osztályozta, hogy részt vesznek-e a blokádokban vagy sem – írja a Nova.rs.

Aleksandar Vučić Budapesten, 2025 februárjában Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

„A Politikatudományi Karon van egy professzor, aki megkérdezi, ki jár blokádokra: aki felemeli a kezét, tízest kap, aki nem, az hatost? Úgy vélem, hamarosan letartóztatják. Ugyanis mindezt hangfelvételekkel tudjuk bizonyítani” – mondta Vučić, amikor újságírói kérdésekre válaszolt egy EXPO-komplexum építkezésének megtekintése után Surčinban.

Az eseményen a köztársasági elnök felszólalásának nagy részét az akadémiai közösség bírálatának szentelte, erősen kritizálva őket amiatt, hogy támogatják a hallgatói blokádokat. Vučić emellett azzal is megvádolta az akadémiai közösség tagjait, hogy „saját politikai karrierjük érdekében” semmi jót nem tettek az országukért, illetve hogy „népirtást” követtek el a szerb oktatásban.

„Nemrég kérdeztek az oktatási népirtásról és annak áráról. Ha azt mondanám, hogy több milliárd euróról beszélünk, akkor keveset mondanék. Egy autópályára is milliárdokat költenek. De azt, amit az ország oktatásával műveltek, évtizedeken át fogjuk megfizetni” – mondta.