Hegyet mászott, hasadékban rejtőzött az iráni fejvadászok elől, miközben a CIA elterelő műveletet indított - közzétették az amerikaiak a lelőtt F-15-ös tisztjének megmentésének történetét

Közzétette az amerikai sajtó, hogy állítólagosan milyen körülmények között menekült meg az az amerikai fegyverzeti tiszt, aki az Iránban lelőtt F-15E vadászgépen volt.

A történet szerint a százados komolyan megsebesült, de még így is megmászott egy 2100 méteres hegygerincet, majd egy hasadékban elrejtőzött, miközben az iráni fejvadászok próbálták megtalálni a 60 ezer dolláros vérdíjért. Másfél napot töltött a Zagrosz-hegységben egyetlen kézifegyverrel, mire megmentették.

A megmenekülését részben annak is köszönhette, hogy a hasadékból a vészhelyzeti jeladójával jeleket tudott küldeni, helyi idő szerint vasárnap kora reggel. Az amerikaiak először attól tartottak, hogy a jel csak csapda, amivel őket akarják odacsalni, mert szokatlan volt az üzenet: Isten jó (God is good), ami úgy hangzott, mintha egy muszlim mondta volna, rímelt az Allahu Akbar, Isten hatalmas mondatra. Pete Hegseth védelmi miniszter a százados megmentése után egyébként kiposztolta ezt a mondatot.

A jeladót a CIA segítségével tudták megtalálni az amerikaiak, miközben állítólag egy elterelő műveletet is folytattak, úgy csináltak, mintha már náluk lenne a férfi, és éppen Iránból menekítenék ki. Maga az akció végül nappal zajlott, több eszközzel, köztük MQ-9 Reaper drónokkal, amelyek védték a területet. Összesen a Különleges Erők mintegy száz embere vett részt az akcióban, őket a Seal Team 6 vezette, Delta Force-osok és Rangerek pedig készen álltak a bevetésre.

Az akcióban volt egy nem tervezett közjáték is: két repülőgép Iszfahán városától délre nem tudott elindulni a tervek szerint, így a légierőnek három géppel kellett a segítségükre sietni, hogy ne kerüljenek az ellenség kezére.

Egyelőre nem tudni, hogy pontosan milyen sebesüléseket szerzett a fegyverzeti tiszt, akit Kuvaitba menekítettek ki orvosi kezelésre. A lelőtt gép pilótáját a lezuhanás után néhány órával megtalálták az amerikaiak. (A New York Post cikke alapján, benne New York Times, Jerusalem Post és Axios linkekkel)