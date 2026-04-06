Hősként ünneplik a bosnyákok a 14 éves labdaszedőt, aki ellopta Donnarumma súgócetlijét

Világszerte cikkeznek a bosnyák–olasz világbajnoki pótselejtező 14 éves labdaszedőjéről, Afan Čizmić. Mikor a meccsen büntetőpárbajra került sor, Čizmić kilopta az olasz kapus, Gianluigi Donnarumma törülközője alól a lapot, amelyre az olasz elemzők írták fel, merre érdemes vetődni a bosnyák rúgók próbálkozásainál. A kapusoknak ilyen, statisztikák alapján készített puskák segítenek dönteni, merre vetődjenek a tizenegyeseknél.

Donnarumma abban bízott, hogy a törölköző alatt biztonságban lesz a papírlap, de az NK Čelik 14 éves játékosa gyorsan odaszaladt, amíg a kapus a gólvonalon koncentrált – és elvette a segítséget. Az esetről videó is készült.

Čizmić később a bosnyák tévében is bemutatta a lapot. „Amikor hazaértem éjjel, megmutattam a jegyzetet apámnak. Úgy döntöttünk, nem tartjuk meg, hanem elárverezzük, és a bevételt jótékonysági célra fordítjuk” – mondta a fiú.

Donnarumma ugyanakkor nem reagált jól arra, hogy a segédlap eltűnt, és nem találta kapusedzője tanácsait. A Corriere szerint korábban maga Donnarumma tépte össze bosnyák kollégája, Vasilj jegyzeteit, miután Esposito kihagyta az első tizenegyest. Čizmić állítólag ezt követően csente el az olaszok papírját.

Az olasz kapus végül csak a negyedik, utolsó bosnyák kísérletnél találta el az irányt; addig minden lövés a hálóban landolt. Az olasz csapat ki is kapott 4-1-re, és nem jutott ki a világbajnokságra. Sorozatban harmadszor maradnak le a vébéről az olaszok.

Boszniában a sajtó hősként ünnepli a fiút, és a szövetség vezetői már arról tárgyalnak, hogy elvigyék magukkal a világbajnokságra is. (via Telex)