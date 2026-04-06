Marco Rossi szerint reálisan ki kellett volna jutnia a vébére a magyar csapatnak

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a Radio Tutto Napoli Sabato Sport című műsorában beszélt a magyar csapatról és az olasz futball jelenlegi helyzetéről.

A magyar válogatottról Rossi azt mondta: „Egy dolgot szeretnék kiemelni: Magyarországon a stábommal novemberig kiváló munkát végeztünk. Néhány másodpercen múlt, hogy nem jutottunk el a pótselejtezőig, pedig ez reális cél volt. A csoportban egyértelműen a második legjobb csapat voltunk Portugália mögött. Végül a saját hibáink miatt maradtunk le a második helyről, és ez a magyarok 20–25 százalékának nem tetszett. A futballmemória mindenhol rövid távú.” (Magyarország 8 ponttal, csoportjában a harmadik helyen zárta a selejtezőket. Az első Portugália lett 13 ponttal, a második Írország 10 ponttal).

Rossi szerződése 2030-ig szól, és az MLSZ bizalmát továbbra is élvezi.

A kapitány az adásban az olasz válogatott helyzetét is elemezte. Olaszország sorozatban harmadszor maradt le a világbajnokságról, ezúttal a bosnyákokkal szemben, tizenegyespárbajban búcsúzott. Korábban nem fordult elő, hogy egy egykori világbajnok kihagyjon három vébét egymás után.

Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Rossi szerint az olasz bajnokság továbbra is erős, az angol Premier League mögött a második vagy harmadik helyen áll európai szinten, noha a Bajnokok Ligájában idén gyorsan kiestek az olasz klubok. Az Atalanta jutott csak a legjobb tizenhat közé, de utána a Bayern München átgázolt rajtuk, 10–2-es összesítéssel. A kapitány nehezen érti, miért küszködnek a sztárjátékosok a válogatottban. Szakmai véleménye szerint Luciano Spallettit túl korán menesztették, míg Gennaro Gattusót jó edzőként jellemzi, „de nem annyira felkészültnek, mint az elődjét”.

Amikor arról kérdezték, fontolóra venné-e, ha Olaszországból hívnák, Rossi így reagált: „Momentán nem látok nagy esélyt arra, hogy Olaszországban dolgozzak a jövőben.” Hozzátette, hogy az olasz klubok ritkán adnak lehetőséget idősebb edzőknek, és neki sincs élvonalbeli múltja – hazai szinten csak a harmadosztályban dolgozott. 2022-ben Angliából kapott ajánlatot, Oroszországban is érdeklődtek iránta, de Olaszországból még soha nem hívták. (via Csakfoci)