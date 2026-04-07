Aleksandar Vucic belengette, hogy nyáron nem biztos, hogy megtartják az előrehozott választásokat

Aleksandar Vučić köztársasági elnök kijelentette, hogy Szerbiában nem tartanak előrehozott választásokat a nyáron, amennyiben azt látja, hogy a világban komoly válság készülődik, számolt be a Szabad Magyar Szó.

Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy ha mégis béke lesz, akkor megtartják a választásokat.

„Hogy teljesen pontos legyek, az állami és a polgári érdekek mindenek felett állnak” – mondta Vučić a pártokkal folytatott egyeztetés után.

A Török Áramlátnál történt hamis zászlós művelet kapcsán írtuk meg, hogy a szerbek már kívülről fújják azt az „ismeretlen elkövetős”, „bombafenyegetős” forgatókönyvet, amivel most Orbánt próbálta megsegíteni Vučić. „Minden az időzítésen és a jó kivitelezésen múlik” valószínűleg ez Aleksandar Vučić szerb elnök mottója, aki politikai karrierje során sokadszorra szembesült mágikusan kényelmes pillanatban „ismeretlen elkövetők” „robbanóanyagos” „fenyegetéseivel”.