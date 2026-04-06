A szerbek már kívülről fújják azt az „ismeretlen elkövetős”, „bombafenyegetős” forgatókönyvet, amivel most Orbánt próbálta megsegíteni Vučić

„Minden az időzítésen és a jó kivitelezésen múlik”

valószínűleg ez Aleksandar Vučić szerb elnök mottója, aki politikai karrierje során sokadszorra szembesült mágikusan kényelmes pillanatban „ismeretlen elkövetők” „robbanóanyagos” „fenyegetéseivel”. A korábban bombabiztosan (!) alkalmazott forgatókönyvet most is bevetették. Ezen a szerbek már régóta átlátnak, úgy tűnik, eljött az ideje, hogy a magyarok is megismerjék.

Oromhegyes mellett, a Török Áramlat vezetéktől pár száz méterre gyanús tárgyakat találtak húsvétvasárnap, amelyek - felrobbanásuk esetén akár - a gázinfrastruktúra épségét is veszélybe sodorhatták volna. Nem sok időnek kellett eltelnie a hír megjelenését követően ahhoz, hogy először Vučić, majd Orbán Viktor is drámai bejelentést tegyenek. A szerb elnök elmondta, hogy „nagy romboló erejű robbanóanyagot” és annak működtetéséhez használt gyújtózsinórokat találtak nem messze a gázvezetéktől. Nem is kellett több a magyar kormányzati gépezetnek: már a Védelmi Tanács összeülte előtt, és bármiféle konkrét (szerb) kivizsgálás nélkül megszületett a verdikt: mivel Ukrajna az elmúlt években aktívan dolgozik az orosz energetikai hálózat megsemmisítésén, így valószínűleg ezért is Ukrajna a felelős.

A szerbek jóvoltából viszont gyorsan kiderült, hogy Ukrajnának ehhez semmi köze sincs. Belgrád szerint a robbanóanyagok amerikai gyártmányúak és egy „migránscsoporthoz tartozó személy” próbált volna robbantást eszközölni a gázinfrastruktúra ellen. Ezt Đuro Jovanić, a szerbiai Katonai Biztonsági Ügynökség, egy, a Vučić -rezsimhez hű intézmény igazgatója közölte a nyilvánossággal, elítélve egyúttal az ügyben folyó dezinformációs kampányt.

Arról, hogy számítani lehet egy Szerbia területén, Orbán Viktor megsegítésére – és valószínűleg orosz asszisztenciával összehozott – hamis zászlós műveletre, napokkal ezelőtt Buda Péter és Rácz András is részletesen beszámoltak, illetve utóbbi írt arról is, szerb részről hogyan vizesítették fel az akciót.

A szerbek már ismerik a dörgést

Szerbia, pontosabban Vučić elnök és a szerb titkosszolgálatok az elmúlt évtizedben viszont állandó szereplői, megrendelői és kitervelői a hasonló akcióknak. Minden évben legalább egyszer attól hangos a szerb sajtó, hogy „ismeretlen elkövetők” robbanószereket és fegyvereket helyeztek el zsákokban, autókban vagy éppen az elnöki rezidencia közelében. Nem meglepő módon ezeknek az „ismeretlen elkövetőknek” két visszatérő jellemzőjük van: isteni véletlen folytán minden esetben Vučić politikai ellenfeleinek körébe tartoznak, illetve nagyon ügyesen tudnak időzíteni is.