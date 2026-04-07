Az Egyesült Államok közlekedési hatósága utasadatokat adott át az ICE-nak, hogy ki tudják szűrni a bevándorlókat

Az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámhatósága (ICE) több mint 800 embert tartóztatott le olyan információk alapján, amelyeket a szövetségi repülőtéri biztonsági hatóságok osztottak meg velük Donald Trump elnökségének kezdetétől 2026 februárjáig, derül ki a Reuters által átnézett belső ICE-adatokból.

Az adatok szerint a jelzések a Közlekedésbiztonsági Hatóságtól (TSA) származtak, amely több mint 31 ezer utas adatait adta át az ICE-nek esetleges bevándorlási intézkedések céljából.

Azt nem tudni pontosan, hogy a letartóztatások közül hány történt közvetlenül a repülőtereken, a TSA által adott információk elsősorban arra voltak alkalmasak, hogy meghatározzák, mikor fog valaki utazni.

A 31 ezer utas adatait a TSA úgynevezett Secure Flight programja gyűjtötte össze, amelyet 2007-ben hoztak létre azért, hogy a hatóság ellenőrizhesse az utasok adatait a kormányzati megfigyelési listákon szereplő személyek kiszűrése érdekében. A program célja eredetileg a terrorizmus elleni fellépés volt, nem pedig a bevándorlási szabálysértők felkutatása.

Az ICE és a TSA egyaránt az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma alá tartozik. A két hatóság korábban főként nemzetbiztonsági fenyegetésekkel kapcsolatos információkat osztott meg egymással, de tavaly – Trump tömeges kitoloncolási programjának részeként – a hangsúly a rutinszerű bevándorlási letartóztatásokra helyeződött át.

A Belbiztonsági Minisztérium (DHS) nem válaszolt arra a kérdésre, hogy a TSA miért ad át utasadatokat az ICE-nek, ugyanakkor közölte: Trump elnöksége alatt a TSA „olyan megoldásokon dolgozik, amelyek növelik a teljes rendszer ellenálló képességét, biztonságát és hatékonyságát”.

Miután márciusban több ezer biztonsági dolgozó megtagadta a munkavégzést, mert nem kaptak fizetést, az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hivatalának (ICE) ügynökeit az ország nagy repülőtereire vezényelték.

