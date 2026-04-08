A másik, fideszes Magyar Péter szabálytalan plakátjai lepték el Kőszeget, pedig eddig nem kampányolt

Szerdára virradóra elárasztották Kőszeget Magyar Péter jelölt választási plakátjai. Ezek a nyugat.hu szerint szabálytalanok, mert nem szerepel rajtuk impresszum, vagyis nem írták rájuk, hogy ki csináltatta őket.

Ő persze nem a Tisza elnöke, hanem a Vas megyei 2. EVK-ban induló független jelölt. Róla a 444 derítette ki, hogy egyáltalán kicsoda, mert korábban egyáltalán nem kampányolt, így sokáig semmit sem lehetett tudni róla.

A függetlenként induló Magyar Péter az ötvenes éveiben jár, az osztrák határ mentén fekvő Bucsuba való, (ami Vas megyei 1-es választókerülethez tartozik, tehát valamiért nem a lakhelye szerinti körzetben indul), és eredetileg szobafestő, most viszont úgy tűnik hogy – kihasználva az osztrák határ közelségét – már Ausztriában dolgozik egy épületfelújításokkal foglalkozó cégnél technikusként. Igazi állatbarát, még a Blikk is beszámolt arról pár éve, hogy megmentett egy őzgidát. Egyébként szeret horgászni, főzni, és igen aktív a helyi közéletben, ami csak még furcsábbá teszi rejtőzködését a kampányidőszak kellős közepén.

Magyar Péternek ötezer követője van a Facebookon, tagja a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, amivel rendszeres résztvevője a helyi falunapoknak, de önállóan is részt vesz a helyi böllérversenyeken, falunapokon. Részese a helyi sportéletnek is, a Szilveszter Kupa Szombathely 2025-ből például focibíróként vette ki a részét.

Helyi forrásaink azonban azt is elmondták, hogy nemcsak a civil életben aktív a bucsui Magyar Péter, hanem a politikaiban is. „A helyi Fidesz belső köreihez tartozik, Hende Csaba bizalmasai közé” – fogalmazott egy, a megyei közéletet jól ismerő forrás a 444-nek. Mindezt Magyar nyilvános Facebook-oldala is alátámasztja. Borítóképén egyből egy Hende Csabával és Menczer Tamással készült közös fotó fogadja a látogatót, és profilképén is egy nagy Magyarországot ábrázoló pólóban van.



A másik Magyar Péter körzetében indul még Ágh Péter (Fidesz), Strompová Viktória (Tisza), Deák Gábor (DK) és Dala Ferenc (Mi Hazánk) is. A nyugat.hu szerint