Dobrev Klára: Fiúk, hahó, Orbán Viktor rendszerét kell leváltani, nem a DK-t

Hisz benne, hogy a kormányváltás és a baloldaliság egymást erősítő erők.

Szerinte egy hárompárti parlament Orbán Viktor miniszterelnökségének folytatását jelentené.

Nem léptetnek vissza több jelöltet, mert azzal már a kormányváltó szavazatok száma csökkenne - mondja.

Nem érdekli, hogy a Fidesz mit akar és mivel kampányol.

Interjúnk Dobrev Klárával, a DK elnökével, aki nem számol olyan forgatókönyvvel, amiben nem jutnak be a parlamentbe.

A Demokratikus Koalíció egyik fő kampányüzenete, hogy erős baloldalt kell küldeni a Parlamentbe. Az elmúlt 4-8-12-16 évben volt erős baloldal a Parlamentben?

Az elmúlt 15 évben mutattuk egy mintát, tartottuk és építettük azt a hitet, hogy van Orbán Viktorén kívül egy másik Magyarország is. Nagyon sokan kérdezik, hogy jó, jó, de mit csináltatok az elmúlt 16 évben? És nem csak a politikusok felé teszik fel ezt a kérdést. Magyar Péter például nem hajlandó szóba állni a szakszervezeti szövetségekkel, nem hajlandó szóba állni a pedagógus szervezetekkel, azokkal a civilekkel, akik politikai küzdelmet is folytattak. De felelőssé lehet-e tenni mondjuk a kockás inges tanárokat azért, mert egyébként az oktatás helyzete ma rosszabb, mint akkor volt, amikor ők tüntettek? Felelőssé lehet-e tenni Sándor Máriát, mert ma az egészségügy rosszabb helyzetben van, mint amikor ő szólalt fel ebben a témában? Felelőssé lehet-e tenni azt a parlamenti képviselőt, akinek köszönhetően az emberek fekete-fehéren láthatják, hogy mi történik a felcsúti stadionban, azt, aki kiperelte a Budapest-Belgrád vasútvonal történeteit, vagy azt, aki először tette fel azt a kérdést a parlamentben, hogy ki az a Zsolti bácsi? Az, hogy ma Magyarországon 15 évnyi orbáni önkény után többségében vannak azok, akik az Orbán-rendszer bukását akarják, többek között azoknak az embereknek köszönhető, akik az elmúlt 15 évben nem voltak hajlandóak megalkudni. Már 2022-ben is többségben voltak, akkor is megnyerhettük volna azt a választást, ha nem az ellenzékben elejétől fogva politikai küzdelmet is folytató képviselőket, szervezeteket, civileket és újságírókat akarták volna először leváltani.

Most viszont a DK-n kívül nincs olyan baloldali vagy szociáldemokrata értékeket valló párt, ami elindulna a választáson. Hogy lenne ebből erős baloldali képviselet?

Sok olyan politikus van, aki ilyenkor beleszagol a levegőbe és azt mondja, hogy jó, akkor én most megváltoztatom a véleményemet. A mi közösségünk, a DK közössége nem ilyen. Mi hiszünk egy európai, a mostaninál igazságosabb, szociálisabb államban, a köztársaságban. Akkor is ezt képviseltük, amikor mi voltunk a legerősebb ellenzéki párt, és most is ezt képviseljük, amikor mások erősebbek, mint mi. Nem csak az a kérdés, hogy az ember a legnagyobb-e abban, amit képvisel. Hanem az is, hogy kitartasz-e az elveid mellett akkor is, amikor hatalmas az ellenszél. Én hiszek benne, hogy a kormányváltás és a baloldaliság egymást erősítő erők. Nem lesz kormányváltás ebben az országban, ha nem tudjuk elvinni azokat a szavazókat, akik nem hajlandóak egy jobboldali pártra szavazni, vagy éppen nem bíznak Magyar Péterben, és ezért nem akarnak rá szavazni. '22-ben kipróbáltuk, hogy milyen az, amikor azt mondjuk a szavazóknak, hogy figyelj, fogd be az orrod, szavazzál ide, aztán kész. És most, négy évvel később annak, aki nem fogja be az orrát, az az egyetlen egy üzenet a legnagyobb ellenzéki párttól, hogy akkor takarodjál a színről? Ez baj, mert a szavazó nem egy haszonállat karikával az orrában, nem lehet rángatni jobbra-balra. Mára sajnos az ellenzék oldalán is olyan elutasító hangulatot alakított ki Magyar Péter, hogy ha a DK nem indulna, vagy valamelyik DK-s képviselő visszalép, akkor ott nem a Tisza nyer, hanem a kormányváltás veszít szavazatokat. Azt kell mindenkinek megértenie, hogy nem követhetjük el újra ezt a hibát. Egyetlenegy módon lehet leváltani Orbán rendszerét, ha mindenkit elviszünk szavazni.

A DK másik fő üzenete, hogy egy Fidesz-Mi Hazánk koalíciót egyedül akkor lehet megakadályozni, ha a DK is bekerül a parlamentbe. Hogy néz itt ki a matek?

Nagyon egyszerű, számoljunk együtt. Ugye egyszer le kell győznünk a Fideszt. Hogy éppen a Fidesz vezet 7 százalékkal, vagy összeomlott a Fidesz és a 30 százalékot se éri el, az attól függ, hogy melyik kutatóintézetnél nézzük, de azért ne becsüljük alá őket. A Fidesz mindenkit el fog vinni szavazni. 2022-ben is többen voltak, akik kormányváltást akartak, a Fidesz akkor is a mozgósítással nyert. Most is brutális mozgósítást csinálnak. Kubatov-lista, megvásárlás, megfélemlítés, titkosszolgálatok – évek óta használják ezeket az eszközöket. Tehát le kell győznünk a Fideszt, ami nem lesz kevés, pláne, hogy van plusz 1-2-3 mandátumuk a körzetek átrajzolása miatt, mert más értéke van egy-egy mandátumnak mondjuk Budapesten és vidéken. Másodszor ott van a határon túliak szavazata, 500 ezren regisztráltak, ott is brutális mozgósítást csinál a Fidesz. Időarányosan már kétszer annyian szavaztak, mint 4 éve, így 3-4 mandátum lehet belőle. Ott van a nemzetiségi mandátum, az még plusz legalább 1, és ott van a Mi Hazánk, ami bent lesz a Parlamentben, bárki bármit is mond, 5-6-7-8 mandátummal. Tehát amit most itt összeadunk, az plusz 10-13 mandátum. És a miniszterelnököt a parlamenti többség választja. Nem a legnagyobb párt, a parlamenti többség. Az első Orbán-kormány is így alakult meg: az MSZP több mint 200 ezer szavazattal megnyerte a választást, de a Fidesz és a Kisgazda képviselők szavazataival a parlament Orbán Viktort választotta miniszterelnöknek. Más volt ugyan a választójogi törvény, de a parlamenti szabály ugyanaz maradt. 2002-ben a Fidesz volt a legnagyobb parlamenti párt, de Medgyessy Péter lett a miniszterelnök, mert az MSZP és az SZDSZ koalícióra lépett. És azt pontosan lehet látni, hogy a Mi Hazánk minden egyes alkalommal kisegíti a Fideszt: bármikor kérdezik Toroczkai Lászlót, hogy megszavazná-e Orbán Viktort miniszterelnöknek, elkezd mismásolni. Szerintem naiv az, aki azt gondolja, hogy a Mi Hazánk nem fogja kisegíteni a Fideszt, ha úgy alakul. Ezért kell minden egyes Mi Hazánkos képviselőt legalább egy DK-s képviselővel ellensúlyozni.

Jelen tudásunk szerint a két legnagyobb frakció közül az egyik a Tiszáé lesz.

Lehet, hogy megnyeri a Tisza választást, és ők lesznek a legerősebb parlamenti erő. De a Fidesznek és a Mi Hazánknak együtt attól még lehet többsége. Nem is értem azokat, akik azon szurkolnak, hogy legyen hárompárti parlament. A hárompárti parlament Orbán Viktor miniszterelnökségének a folytatását jelenti. Ha viszont ott van a DK erősen a parlamentben, az plusz 5-6-7 kormányváltó mandátum. Tehát aki biztosra akar menni, annak azt tudom mondani, hogy szavazzon a DK-ra. Mert egyvalami tuti: a DK-s képviselők soha a büdös életben nem fogják megszavazni Orbánt vagy bármelyik fideszes politikust miniszterelnöknek.

Magyar Pétert megszavaznák miniszterelnöknek?

Mindenkit meg fogunk szavazni és mindenkit támogatni fogunk, aki Orbán rendszerét lebontja.

A DK identitáspolitikájának hosszú ideig központi eleme volt, hogy egy az egy ellen, a legesélyesebb jelölt induljon mindenhol a fideszes jelölt ellen. Most viszont teljesen más stratégiára váltottak. Nincs önellentmondás ebben?

A DK identitáspolitikájának közepe mindig az volt, hogy Orbán rendszerét csak demokraták széles koalíciója tudja leváltani. Mindig ezt mondtuk. Amikor vitáink voltak a többi ellenzéki párttal, például a Kutyapárttal, akkor a vita nem azon ment, hogy szűnjetek meg és tűnjetek el a színről, hanem arról, hogy gyertek be, gyertek együtt velünk. Milyen sokan elfelejtették már, hogy a DK volt az egyetlen olyan párt, ami '22-ben lemondott egy parlamenti mandátumról csak azért, hogy az LMP-nek lehessen saját frakciója. Én mélységesen hiszek abban, hogy Orbán rendszerét csak demokraták széles koalíciója tudja leváltani.

Ha van biztos módja annak, hogy Orbán rendszere bukjon, az az, ha végre elfelejtjük azt a hazugságot, hogy a választás csak annyi: Orbán Viktor vagy Magyar Péter, Fidesz vagy Tisza. Ez a hazug kérdésfeltevés. A rendszerváltó kérdésfeltevés úgy hangzik: Orbán vagy demokrácia? Fidesz vagy többpárti, demokratikus parlament? Ennyire egyszerű a képlet. És megint mondom, aki arra törekszik, hogy minden szervezett politikai erő tűnjön el a közéletből, az Orbán rendszerének továbbélését támogatja.

2022-ben azért volt nyomás a pártokon a választópolgárok részéről is, hogy lépjenek vissza az egyes körzetekben az esélyesebb jelölt számára. Most ugyanezt látjuk.

Olyan, hogy „a választópolgár”, nincsen. Nagyon sokfajta választópolgár van, a Fideszt leváltani akarók között is. Például, és ezt most irónia nélkül mondom, biztos, hogy van olyan, aki kiábrándult fideszes. Nem lehetnek nagyon sokan, de ha ez akár 5 százalék, és ez is nagyon sokat segít abban, hogy Orbán rendszerét leváltsuk. Ők, akik ideológiailag egyetértenek ezzel az orbáni világgal a szuverenitástól az egyházakig, az enyhe nacionalizmustól az Európa-szkeptikusságig, szerintem nagyon örülnek annak, hogy van az ellenzék oldalán egy Magyar Péter és egy Tisza Párt, mert mondjuk Csurka óta bocskait politikai színpadra az ellenzék oldalán senki nem viselt, Wass Albertet és Padányi Viktort nem idézett senki a Facebookon. Ezt Magyar Péter csinálta először. És biztos, hogy van, akinek ez tetszik. Elzarándokolni Erdélybe a szavazatokért, ez is biztos, hogy sokaknak tetszik. És ezek a választópolgárok sosem szavaznának a DK-ra vagy Dobrev Klárára. De nem is lenne jó, mert olyan kompromisszumokat kellene kötnöm a saját értékrendemmel, amire én soha nem vagyok hajlandó. De ott van a másik oldalon az a baloldali vagy liberális szavazó, aki rosszul van attól, ha egy politikuson bocskait lát, mert pontosan tudja, hogy a magyar történelemben az mit jelentett. Aki Wass Alberttől egész egyszerűen gyomorgörcsöt kap, mert az általa képviselt nacionalista-antiszemita világnézet nagyon messze áll tőle. Aki például úgy gondolja, hogy ne szavazzon az, aki soha nem élt itt, aki soha nem fizetett ide adót, aki nem viseli a döntése következményét. Vagy az, aki úgy érzi, hogy ha Magyar Péter nyer kétharmaddal, akkor ugyanaz az LMBTQ-politika fog folytatódni, mint most, hiszen Magyar azt mondja, hogy a Pride-ról népszavazást kell tartani, és a Tisza az Európai Parlamentben is minden egyes alkalommal az LMBTQ-jogok kiterjesztése ellen szavazott. Nekik ki a garancia arra, hogy az orbáni világ után ez egy másik világ lesz? Vagy annak, aki egyébként nem hajlandó beadni a derekát ennek a Brüsszel és ukránellenes politikának, és kimondja azt, hogy igen, Oroszország az agresszor, le kell válnunk az orosz kőolajról és a földgázról és nem várni 2030-ig, mint a Tisza programja? Kiben láthat garanciát az, aki úgy gondolja, hogy segítenünk kell Ukrajnát, hogy meg tudja magát védeni, mert mi leszünk a következők. Erős Európa kell, erős Európai Védelmi Szövetség, és a Tisza minden egyes alkalommal ez ellen szavazott. Azok, akik európai Magyarországot képzelnek el és nem bíznak Magyar Péterben, maradjanak otthon? Vagy kell nekik valamilyen garancia arra, hogy az orbáni világ után őket is képviselni fogják.

Ugyanakkor világszerte látjuk, hogy maga a baloldaliság mély válságban van.

Szerintem egyre többen és többen fogalmazzák meg magukban, a világban is és Magyarországon is, hogy nincs rendben az, ahogy az életük szerveződik. Ha kitekintünk akár Európára, akár Észak-Amerikára, akkor azt lehet látni, hogy az elmúlt évtizedekben az emberek legerősebb érzése az, hogy lecsúsznak, hogy stagnálnak. Miközben földesurak vagy a római császárok idejében látott hatalmas vagyonok halmozódnak fel az egyik oldalon pár milliárdosnál, hatalmas multinál, tőkealapnál, aközben felnőtt az első generáció a második világháború óta, akik nem fognak jobban élni, mint a szüleik. És ezt a brutális nagy feszültséget az emberek érzik a mindennapi életükben, ez az egyik oka annak, hogy a szélsőjobboldali pártok felé fordulnak. Ez a populista jobboldal persze hatalmas hazugságokkal csapja be az embereket, mert a populistákról Trumptól Farage-on át akár az AfD-ig mindig kiderül, hogy igaziból multibarátabb, tőkebarátabb, nagyvállalatbarátabb politikát képviselnek, mint amiről beszélnek. Trumpék, akár Farage-ék, a német szélsőjobb és a magyar populista jobboldal is Orbán Viktorral ezt az igazságtalan rendszert szolgálja ki. Köszönőviszonyban sincs, amit ténylegesen tesznek és amivel kampányolnak. Európai baloldalként és magyar baloldalként is ezt az egészet újra kell gondolni. Igazságosabb jövedelmi és vagyoni viszonyokért kell kiállnunk, mielőtt a hazugságokkal választást nyerő populisták az egész világot lángba borítják.

Mik ennek a sarokpontjai?

Sokkal erőteljesebb állami szerepvállalás kell. És igen, vagyonokat és jövedelmeket abból a szempontból újra kell gondolnunk, hogy nem mehet tovább az, hogy az állam összes terhe az átlagemberek vállát nyomja. Brutálisan magasak a forgalmi adók és a munkát terhelő elvonások, közben az osztalék- és tőkejövedelmek alig vannak adóztatva. De hogyan lesz így egy másik világ, hogyha a kormánypárti jobboldal és az őt leváltani készülő ellenzéki jobboldal is ugyanazt a gazdaságpolitikát, ugyanazt az adórendszert finomítgatja?

Mi vagyunk az egyetlenek, és a garancia is arra, hogy márpedig akinek több milliós jövedelme van, az fizessen többet szemlélet megmaradjon. Mi mondjuk egyedül azt, hogy meg kell állítani a magyar dolgozók brutális kiszipolyozását. Mi vagyunk az egyetlenek, akik azt mondjuk, hogy vissza kell állítani a nyugdíjak svájci indexálását, ingyenessé kell tenni az első diplomát, hogy a rezsicsökkentés legjobb módja a felújítás, és az EU-s pénzeket ebben a helyzetben már önrész nélküli panel-, és társasházfelújítási programra kell felhasználni, mert mindannyiunknak ez az érdeke. Én őszintén hiszek abban, hogy ez az egyetlen út, amivel ezt az országot vissza lehetne terelni abba az európai demokráciába, ahol voltunk. Amikor arról beszélünk, hogy miért kell erős baloldal az Orbán utáni világban, akkor nem azt mondjuk, hogy majd mi egyedül mindent meg fogunk oldani. Akkor sem mondtam ezt, amikor mi voltunk a legerősebb ellenzéki párt. Akkor is azt mondtam, hogy demokraták széles koalíciója kell, sok-sok kompromisszummal. Április 12-én az X négy évre szól. Aki értékrendje ellenére behúzza máshova, annak tudnia kell, hogy akkor nem egy napra vagy egy hónapra, hanem 4 évre akasztotta szögre az emberi jogok, az LMBTQ-jogok, a baloldaliság, a tisztességes adórendszer, a tisztességes nyugdíjak melletti következetes kiállását.

Már ha lesz kire szavazniuk ezeknek az embereknek. A múltkor még viszonylag optimistán nyilatkozott arról, hogy nem lesz több visszalépés a DK-részéről. De lett. Lesz még?

Mi három jelöltet léptettünk vissza, ezzel mintát és példát mutattunk abból, hogy hogyan néz ki az, amikor az ember demokrataként, együttműködő félként lép fel. Az más kérdés, hogy nagyon gyorsan megérkezett az arrogáns és lekezelő válasz. Pedig a rendszer leváltásához szükséges parlamenti mandátum többség megteremtésének feladata és felelőssége a legnagyobb ellenzéki párté, így Magyar Péteré. Ezt a feladatot és felelősséget senki nem tudja átvenni tőle. Az az út, amit úgy tűnik választott, az nagy kockázatot rejt a Fidesz Mi Hazánk Koalícióval. Továbbra is azt mondom, Orbán rendszerét a demokraták széles koalíciója fogja tudni leváltani. Mi azért sem léptetünk vissza több jelöltet, mert ebben a kirekesztő ellenzéki hangulatban ettől már nem nőne a Tiszára szavazók száma, viszont csökkenne a kormányváltó szavazatok száma.

Korábban arról is beszélt, hogy az egyik visszalépő jelöltjüket zsarolták.

Hogy van-e árulás, kit hogyan támadnak meg, vagy mivel és hogyan vesznek rá arra, hogy visszalépjen, persze engem is derült égből villámcsapásként ért. A múlt heti visszalépés is Dunaújvárosban. Előző este Szabó Zsolt még posztolta, hogy ő az egyetlen olyan országgyűlési képviselőjelölt, aki tudja, hogy mi van Dunaújvárosban, és aki tud is érte tenni, mert mind a fideszes, mind a tiszás ellenjelölt azt se tudja, hogy mire van ott szükség. Aznap reggel még arra kérte a kollégáit, hogy azokat a plakátokat, amik lecsúsztak vagy amiket összefirkáltak, cseréljék ki és erősítsék meg. Egy órával a lemondása előtt még körbejárt autóval, és integetett is nekik, és jelezte, hogy minden rendben. Majd egy óra múlva kirakta a visszalépését bejelentő posztot. Előtte kettő perccel hívott föl, és gyakorlatilag kész tények elé állított. Hogy mi történt ebben az egy órában, azt én nem tudhatom, de továbbra is azt tudom mondani, hogy a DK nem fog visszalépni egyetlen egy helyen se. Hogy lesz-e még ilyen emberi csalódás, ilyen árulás? Nagyon remélem, hogy nem. Tényleg minden idők legmocskosabb kampányában vagyunk, mert a fideszes eszközök, karaktergyilkosságok, stílus átjöttek az ellenzék oldalára, átjöttek a Tisza oldalára is, és főleg Facebookon. Azt kérem a jelöltjeinktől és az aktivistáinktól is, hogy ne online éljék az életüket, mert kint az utcán, a való életben nagyon más a hangulat. Ez egy mesterségesen, nem ritkán álprofilokkal algoritmust befolyásoló, mesterségesen gerjesztett hangulat.

Időnként azt látom, mintha április 12. tétje az lenne, hogy ki tudja jobban megszüntetni és eltüntetni a baloldalt és a DK-t. Néha szólok, hogy fiúk, hahó, Orbán Viktor rendszerét kell leváltani, nem a DK-t és nem a baloldalt. És azt látom, hogy a fideszes karaktergyilkossági módszerek, a fideszes eszközök, a fideszes topikok jönnek át az ellenzék és a Tisza oldalára. Én ezzel szembe megyek, és nem fogok egy pillanatig sem megalkudni. Ha Orbán Viktor elhiteti ezzel az országgal, hogy Orbán rendszerét csak egy ugyanolyan eszközökkel működő rendszer tudja leváltani, akkor Orbán Viktor már győzött is. Minket, DK-sokat nem fog Orbán Viktor legyőzni.

Mindeközben viszont azt látjuk, hogy a DK húzónevei közül többen nem bejutó helyeket kaptak az országos listán, gondolok itt Vadai Ágnesre, Gy. Németh Erzsébetre vagy akár Gréczy Zsoltra.

Szerintem minden politikai erő az egyensúlyt keresi változás és stabilitás között. Vannak emberek, akik stabilan, évekig küzdöttek velünk, és nagyon számítunk is rájuk, és ott vannak azok a fiatalabbak is, huszonévesek, akik az új generációját jelentik ennek a pártnak. Megújulunk, de őrizzük az értékeinket is. Ez egy egészséges és stabil módja ennek. Nálunk a pártban Vágó Pista volt, aki egyetlen egy dolgot kért mindig, hogy ő legyen a lista legutolsó helyén. Azt mondta, hogy hátulról tolja a közösséget. Hogy mennyire segíted a pártot, az sokszor nem a pozíción múlik.

Én nagyon büszke vagyok azokra a politikusainkra, azokra a DK-sokra, akik tudják, hogy most milyen nagy feladatunk és felelősségünk van, és bármilyen pozícióban lesznek, április 13-a után itt lesznek velünk, és küzdenek azért a Magyarországért, amiben hiszünk.

Ami viszont biztos nem volt rajta a 2026-os politikai bingó-listámon, az az, hogy a DK Jakab Pétert indítja Miskolcon. Az előbb ön is utalt rá, hogy 2022 egyik tanulsága az, hogy nem feltétlenül akarnak az emberek az orrukat befogva szavazni. És ebben minden bizonnyal benne volt a Jobbik és a baloldal közti feszültség is. Most viszont a Jobbik egykori elnöke a DK színeiben indul. Nem furcsa ez?

Jakab Péter a NER legádázabb ellenfele. A leghangosabb, leghatározottabb, évek óta. Én DK-sként büszke vagyok arra, hogy őt tudjuk jelöltként indítani. Az ellenzéki összefogás és előválasztás során az is bebizonyosodott, hogy az ellenzéki szavazóknak nagyon szimpatikus Jakab Péter, hiszen ő volt az a Jobbik-elnök, aki próbálta behozni középre a Jobbikot – más kérdés, hogy utána ki is utálták onnan, és a Jobbik is visszament a szélre. Nem véletlen, hogy ő ma egy teljesen másik pártnak az elnöke. De az egyik legszimpatikusabb ellenzéki politikus volt, a népszerűsége verte mindenki népszerűségét. Már az EP-választáson kiderült, hogy a Vona Gábor-féle Jobbikból már nem nagyon maradt, a küszöböt is alig ugrották meg 2019-ben. Nem tudom, melyik buta elemző mondta ki először, hogy a jobbikos szavazók maradtak távol 2022-ben a választáson. Nem, akkor már nem nagyon voltak az ellenzék oldalán jobbikos szavazók. Nélkülük, a jobboldali szavazók nélkül is ellenzéki többség volt még '21 októberében az előválasztás végén. Az a baj, hogy '22-ben éppen a baloldali szavazók maradtak távol, mert a kampány elejének nagy része a baloldal ócsárlásáról szolt. Jakab Péter is annak a bizonyítéka, hogy vannak olyan demokraták, akik úgy gondolják, hogy szükség van baloldalra a parlamentben. Nemcsak Jakab Péter, hanem Varga Ferenc képviselőtársunk, a szentesi képviselőjelöltünk is a Jobbikból jött. Aztán vannak momentumosok, és a Párbeszédből, az LMP-ből, az MSZP-ből is jöttek. Ahogy mondom: demokraták széles koalíciójára van szükség. Ma ugyan mi maradtunk az egyetlen szervezett politikai erő, akik képviseljük a baloldalt, de lassan meggyőződésemmé válik, hogy mi vagyunk az egyetlen olyan szervezett politikai erő, akik monolit jobboldali tömbökkel szemben a többpárti, európai, magyar Köztársaságot képviseljük.

2022 után úgy tűnt, hogy a DK egyeduralkodó szerepet kíván betölteni az ellenzéki oldalon, ennek megfelelően kezdték el felszipkázni a többi párt politikusait, és rámentek a szavazóikra is. 2024 után viszont mintha ez a kisgömböc technika kifújt volna.

A DK és az árnyékkormánya gravitációs pontként működött sokáig. Talán azért, mert nálunk a politika végre arról szólt, amiről szólnia kellene, programokról, megoldásokról. Ma a politika hangfelvételekről szól, arról, hogy ki kit hallgatott le, ki az ukrán ügynök, ki meg Rogán katonatisztje, kinek milyen a szexuális élete. Pedig ha mindenkit meg akarunk szólítani, akkor a politikának arról kellene szólnia, hogy hogyan lesz ebben az országban jobb élete az embereknek, és erről kéne vitatkozniuk a pártoknak is egymással, a nyilvánosság előtt. És éppen ezért, amikor azt csináltuk, ami az embereket ténylegesen érdekli – programot, jövőt adtunk –, elkezdett gravitációs erőként működni a DK. Amire ma már nem nagyon emlékszik senki, hogy ezt a folyamatot egy idő után a DK akkori elnöke, Gyurcsány Ferenc állította le, amikor azt mondta, többé nem lehet átjönni a DK-ba, nehogy megszűnjék a magyar demokratikus pluralizmus. Két magatartás van: vagy hiszel a demokráciában, ami pluralizmust jelent, több pártot, koalíciót, kompromisszumokat, vagy tényleg mindenhol teret fog nyerni az erőpolitika, ami minden konfliktust erőből akar lenyomni. Trumpot is elnézve hihetjük, hogy ideig-óráig ez milyen sikeres. Orbán is ezt csinálja, sikeres ebben az erőpolitikában. És látom sokan elkezdek ennek az erőpolitikának tapsolni az ellenzék oldalán is. Csak vegyük észre, hogy közben az ország belegebed és tönkremegy.

Én hiszek abban, hogy a politika hivatás. És érzem azt a felelősséget, hogy politikusnak lenni azt jelenti, hogy sok millió ember sorsa azon múlik, hogy milyen döntéseket hozol. Teljesen mindegy, hogy az Európai Parlamentben, a magyar parlamentben, vagy éppen a Fővárosi Közgyűlésben, de a politika esszenciája az az, amikor döntéseket kell hozni, és azok a döntések sok millió ember életét befolyásolják. Ehhez kell magabiztosság, de a feladat iránti alázat nélkül a magabiztosságból romboló arrogancia lesz..

Közben viszont a magyar baloldal maga alá omlott. 2010-ben még a legnagyobb ellenzéki erő az MSZP volt, mostanra viszont a baloldali pártpolitika szétaprózódott, belharcokba bonyolódott, és jóformán felszámolta magát. Ez kinek a felelőssége?

Orbán Viktoré és a Fideszé. Ön lát a magyar politikában moderált konzervatív világot?

Nem, de most kifejezetten a baloldalra gondolok.

Van ma Magyarországon izgalmas, érdekes liberális politikai szervezet? Van izgalmas, érdekes, zöld politikai szervezet? Mi, baloldaliak maradtunk meg egyedül a politika szervezett világában. A jobboldal az energiáinak jelentős részét arra fordítja, hogy tönkretegye a baloldalt. A Fidesz több mint 15 éve ezt csinálja, és elszomorít, hogy a Tisza arra bátorítja a szimpatizánsait, hogy a baloldalt támadják. Igen, mi baloldaliak vagyunk az egyetlenek, akik A-tól Z-ig szemben állunk Orbán rendszerével. És azt is gondolom, hogy Orbán rendszerét nem lehet úgy legyőzni, hogy azt mondjuk, ne beszéljünk az LMBTQ emberek jogairól, mert akkor Orbán megtámad minket. Ne beszéljünk Ukrajna EU-tagságáról, mert akkor hazaárulónak tartanak minket, vagy a határon túliak szavazati jogáról, a többkulcsos adóról, mert akkor megtámad minket a Fidesz? Könyörgöm, hogy a halálba fogjuk legyőzni a Fideszt, ha alapvető politikai tartalomban nem megyünk velük szemben? Azért van ebben az országban többsége az Orbán-rendszer leváltásának, mert azt akarják, hogy váltsuk le ezeket szőrösül bőröstül. Nem csak Orbán Viktor személyével, hanem az egész rendszerrel van az embereknek baja. És igaz, hogy sok szavazó megy majd, befogja az orrát és szavaz bárkire. De vannak akiknek kell a garancia arra, hogy tényleg rendszerváltás lesz. Vannak szavazók, akik az elmúlt két évben sem lettek tiszások, nem bíznak Magyar Péterben. Vagy azért, mert volt fideszes, vagy azért, ahogy beszél, vagy azért, ahogy a nőkkel bánik, nem tudom, sok minden lehet az oka. És nem mondhatunk le róluk, csak azért mert nem hajlandóak befogni az orrukat. A végén a mozgósítás az, ami el fogja dönteni ezt a választást.

Tavaly volt egy pont, amikor a DK érezhetően fellendült: a gyerekvédelem ügye. Csakhogy amikor Arató Gergely bevitte ezt a témát a Parlamentbe, és az ominózus felszólalásában felkérdezte Semjén Zsoltot, összemosott két dolgot: a Szőlő utcai botrányt és a Juhász Péter videójában elhangzó Zsolt bácsi nevét – akiről azóta sem tudjuk, kicsoda. Nem vitte el a fókuszt ez a zsoltibácsizás?

Ellenkezőleg. Mi, DK-sok voltunk az egyetlenek a politikán belül, akik szisztematikusan föltártuk az egész Szőlő utcai történetet. Beszédes, hogy a magyar sajtó hosszú ideig meg se írta azokat az ügyeket, amiket föltártunk, és csak akkor kezdtek el erről cikkezni, amikor más politikai erők is ráültek. Ez egy fantasztikus nagy politikai teljesítmény is volt. Mert a hatalom ezeket a pedofil ügyeket és a Szőlő utcát is ugyanúgy el akarta tussolni, mint ahogy a Kaleta-ügyet is eltussolta. Amikor Juhász Péter Pál helyzete tarthatatlan lett, mert a volt szeretője feljelentette, akkor nagyon sokáig engedték, hogy eltüntesse a nyomokat, majd mint kiderült, a bűntársait, akiket el is akartak szerintem engedni a Szőlő utcában ott hagyták hosszú hónapokon keresztül. És mi, DK-sok voltunk azok, akik bementünk az intézménybe, többek között azért, mert a parlamenti képviselőket muszáj volt beengedni, és darabonként lebuktattuk mindegyiket- Ma már mind az igazságszolgáltatás előtt állnak. Szerintem az, hogy a Fidesz tele van pedofil ügyekkel a Szőlő utcától, Zsolti bácsiig, a kecskeméti plébánostól Kaletán át a kegyelmi ügyig, az ugyanannak a rendszernek a következménye. Ez nem elviszi a fókuszt, hanem pőrén bemutatja azt. Bemutatja, hogy mi történik akkor, amikor teljhatalom van, amikor a hatalom vonzza magához azokat az embereket, akik sérthetetlennek érzik magukat. És vonzza magához a perverzeket. Bár szerintem perverzió vizslák helyett zebrát tartani is, vagy a legnagyobb adriai jachtot kibérelni, de ez ízlés kérdése. De ez a fajta hatalom vonzza magához a gyerekeket bántó perverzeket is. Azért van ennyi pedofil ügy a Fidesz környékén, mert amikor egy ember, egy párt kezében központosul minden, akkor felerősödik a sérthetetlenség érzése. Mi nem fogjuk elengedni ezt az ügyet, most is folyamatosan kutatjuk, nem fogom feladni addig, amíg az utolsó bűnös is börtönben nem ül.

Van még egy téma, ami hangsúlyosan megjelenik a DK-nál, például óriásplakátokon is, a határon túliak szavazati joga. 2004-ben a szocialista kormány határozottan állt ki a kettős állampolgárságról szóló népszavazásnál a „nem” mellett, ebből viszont a Fidesz a következő években szisztematikusan kovácsolt összetartó erőt, identitáspolitikájuk meghatározó elemévé vált ez a kérdés. A DK 2026-ban azt teszi óriásplakátokra, hogy a határon túliak tartják hatalmon Orbánt. Miközben Mesterházy Attila már 2013-ban bocsánatot kért a 2004-ben történtekért.

Hát az az ő dolga. Nem lehet az embernek állandóan tele a gatyája a Fidesztől. Vagy hisz valamiben, vagy nem hisz, ne méregessünk már állandóan minden elvet, erkölcsöt ahhoz, hogy a fideszesek mit gondolnak róla. Ma a magyar emberek túlnyomó többsége – és minden kutatás ezt mutatja – nem ért egyet azzal, hogy olyanok szavaznak, akik soha nem éltek itt, soha nem adóztak itt, és nem is viselik a döntésük következményét.

Ha valaki ezt következetesen képviseli, és nem remeg meg a térde azért, mert a Fidesz nekiesik, elvszerűen cselekszik. Nekünk ez az értékrendünk már 15 éve. Ráadásul azt is látjuk, hogy a Fidesz ezt a szavazati jogot hogyan használta arra, hogy tönkretette a határon túli magyarok civil szervezeteit és a politikai szerveződését is. Komolyan, nehogy már ne merjünk szembemenni Orbán rendszerével! Hát én lennék a hazaáruló, mert úgy gondolom, hogy Orbán csak szavazatszerzésre használja a határon túli magyarokat, amikor Erdélybe megy kampányolni a legnagyobb magyargyűlölőnek, Simionnak? Úgy odadobja az erdélyi magyarokat, mint annak a rendje. Amikor pedig az RMDSZ-en keresztül meg kell szervezni a saját politikai fiókszervezeteit, akkor persze önti a milliárdokat. Szerintem az a következetes hazafi magatartás, ha az ember ez ellen felszólal. De ugyanez a helyzet a Felvidéken is. Amikor Orbán a Benes dekrétumok kapcsán úgy lapít, mint nyuszi a fűben, akkor is nyilván én vagyok a hazaáruló, ugye?! Legyünk már bátrak, tényleg, Orbán rendszerével szemben, ne akarjunk már állandóan az orbáni világképnek megfelelni, mert akkor ez soha nem lesz tisztességes ország. Igen, nekünk van egy következetes elvi álláspontunk. Ráadásul épp most, a választások előtt ne dugjuk már a fejünket a homokba. Lehet itt álmodozni arról, hogy tömegével jönnek majd szavazatok, amelyek nem az Orbánt tartják hatalmon. Legutóbb 94 százalékban szavaztak a határon túliak Orbánra, ha ma demokratábbak lesznek, akkor ez a szám talán csak 92 lesz. Ráadásul, ha véletlenül valaki még máshova is rakná az X-et, mire Budapestre ér az a szavazólap, már a Fideszen lesz az X. A levélszavazat a csalás melegágya, ezt mindenki tudja, semmit nem tudunk kontrollálni rajta. És akkor azt kérdezik tőlünk, hogy miért tesszük ezt szóvá? Hát ezért.

Kimegyek az utcára, és akármerre nézek, DK-s plakátokat látok. Talán csak a Fidesznek van több. Miért van ennyi, és miből?

Ugyanabból a kampánypénzből, ami mindenkinek jár, és amiről teljesen nyilvánosan elszámolunk, ahogy eddig. És hogy miért ennyi: amikor arról kellett dönteni, hogy ki mire fordítja a kampánytámogatást, főleg, hogy az online térben már nem lehet költeni, mi úgy döntöttünk, hogy plakátolunk, már csak azért is, mert nem Budapest az izgalmas, hanem azok a kistelepülések, falvak, ahol gyakorlatilag az M1 miatt azt sem tudják, hogy milyen politikai pártok vannak. Zárójelben megjegyzem, egyébként kicsit gyorsabban ébredtünk, mint a többi párt, de ha kilép Budapestről, akkor ugyanannyi Tisza plakátot fog már látni a villanyoszlopokon. A többi párt is ugyanúgy plakátol, csak lehet, hogy mi korábban kezdtük.

Mit szól ahhoz, hogy Németh Balázs viszont azzal kampányol, hogy a saját körzetében nem ő, hanem a DK-s jelölt vezet?

Ki az a Németh Balázs? Kinek a körzete?

Észak-Pest, Barkóczi Balázsé.

Nem érdekel, hogy a Fidesz mit akar és mivel kampányol. Mi a Fideszt akarjuk legyőzni. Németh Balázsnak esélye sincs abban a körzetben, Barkóczi Balázs megverte a Fideszt négy évvel ezelőtt is. Ő az a jelölt, akit a legtöbben ismernek. És ő az a jelölt, aki a DK-s polgármesterrel közösen megmutatta a XV. kerületben, hogyan lehet segíteni a nyugdíjasokat, a szociális ügyekben rendkívül aktív volt, miközben egyébként iszonyatos nehézségekkel nézett szembe a kormányzati elvonások miatt. Úgyhogy Barkóczi Balázs szerintem is toronymagasan vezet abban a kerületben, minden kormányváltást akaró bátran szavazzon rá.

Szokott-e azon gondolkozni, hogy 1990 óta, ha egy párt kiesett a parlamentből, akkor nem került már többet vissza?

Általában azt látom, hogy azok a politikusok, azok a pártok, akik feladják, vagy akik nem jutnak be a Parlamentbe, azok onnantól kezdve nincsenek. Éppen ezért gondolom azt, hogy a politikatörténet fekete napja volt, amikor a Momentum, majd az MSZP úgy döntött, hogy cserben hagyja a szavazóit. Így az a fajta baloldali gondolat, amit az MSZP-szavazók elvárnak, és aminek egyébként most csak a DK tud megfelelni, és az a liberális gondolat, amit a Momentum-szavazók elvárnak, és aminek emberjogi tekintetben megint csak a DK tud megfelelni, a mi vállunkon nyugszik. Ezekre bizony szükség lesz az Orbán-rendszer után, úgyhogy nagyon is érzem azt a felelősséget, hogy képviseljük azokat a szavazókat is, akikről a saját politikai vezetőik mondtak le.

Ha nem jutnak be a parlamentbe, akkor vállalja a felelősséget és lemond?

Nincs ilyen forgatókönyv.

Másmilyen?

Küzdünk, harcolunk, érvelünk, és bejutunk a parlamentbe. Ez a forgatókönyv.