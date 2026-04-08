Három éve nem látott növekedést hozott a február a benzinkutakon

A Központi Statisztikai Hivatal szerda reggeli közlése szerint a kiskereskedelmi forgalom februárban 3,8 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit, aminél nagyobb bővülésre legutóbb 2025 áprilisában volt példa. Januárhoz képest viszont csak szerényebben, 0,4 százalékkal nőtt a forgalom.

Ez utóbbi egyébként forintosítva mégis jelentősebb összeget jelent, hiszen a KSH szerint februárban 1484 milliárd forintot hagytunk a boltokban, ami napi szinten 53 milliárd forintot jelent, míg januárban ennél közel 5 milliárddal kevesebbért vásároltunk naponta.

A kiskereskedelem 3,8 százalékos bővüléséhez minden bolttípus hozzá tudott járulni, viszont ezen belül is leginkább a töltőállomások forgalma húzta leginkább az ágazatot. Az üzemanyagok forgalma éves szinten ugyanis 6,4 százalékkal növekedett, aminél nagyobb bővülésre legutóbb 2022 novemberében volt példa.

Az élelmiszerüzletek forgalma 2,2 százalékkal növekedett februárban, ezen belül az élelmiszer-kiskereskedelem 77 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítése 4,1 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké viszont 4,3 százalékkal csökkent.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalma 5 százalékkal nőtt februárban, amin belül legjobban használtcikk-üzletek forgalma nőtt, 9,6 százalékkal.

Mindezzel februárban az ágazat teljesítménye a 2021-es év havi átlagát 4,9 százalékkal haladta meg, aminél jobbra legutóbb 2022 júniusában volt példa (5,1 százalék).

Ugyanakkor a 2026-os év egyelőre rosszabbul indul a kiskereskedelem számára, mint a 2025-ös, hiszen akkor az első két hónapban 4 százalékos forgalombővülés jött össze szemben a mostani 3,6 százalékkal.

Nagy János, az Erste makrogazdasági elemzője szerint a pozitív folyamatok kitarthatnak a jövőben is. Szerinte ugyanis a „költségvetési jóléti kiadások további emelkedésével, illetve a várhatóan továbbra is pozitív reálbérváltozással párhuzamosan az idei évben a boltok forgalma fokozatosan tovább emelkedhet. Támogathatja a költéseket az év elején tapasztalt infláció-lassulás is”. Ezért úgy véli, hogy összességében továbbra is a háztartások fogyasztásbővülése marad a GDP-növekedés legfontosabb támasza az idei évben is