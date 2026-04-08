Orbán Viktor csapata győzelemre játszik, csak félórája nem veszik észre, hogy véletlenül 90 fokkal elforgatva tették ki hozzá a videót

POLITIKA

Orbán Viktor kiposztolt a Facebookra egy videót JD Vance amerikai alelnök látogatásáról azzal a szöveggel, hogy Győzelemre játszunk, mellé egy magyar és egy amerikai zászlóval és egy kézfogós emodzsival.

Csak épp 90 fokkal elforgatva tették ki a videót. Mindenkivel megesik, a 444 is biztos esett már bele a technika sötét vermébe, csak furcsa, hogy ezt lassan félórája senki nem veszi észre a sokfős, nyilván jól megfizetett stábjukból. Ráadásul 4.00-kor posztolták, azaz vélhetően időzítve tették ki, nem pedig nagy rohanás után azonnal élesítették. Ráadásul már Philip is megmondta pár napja, hogy álló módban kell videózni!

Legutóbb a hanggal küzdöttek meg, és veszítették el a csatát.

Nem tudjuk, meddig lesz így, kattintsanak gyorsan az élményért, a beágyazott videó után pedig ott a képi bizonyíték is.


POLITIKA baki facebook orbán viktor
Kapcsolódó cikkek

Orbánék kiraktak egy videót Nagykanizsára menet, de alig hallatszott rajta valami

Pár perc után le is vették a felvételt.

Herczeg Márk
képzavar

Orbán Viktor közeli és távoli rokonai, barátai, haverjai, ismerősei és szolgáltatói, akiknek bejött az üzlet

A miniszterelnök azt állítja, üzleti ügyekkel nem foglalkozik. Közben nemcsak a pártja és kormánya élén dolgozó több beosztottja, hanem a tágabb családja, rokonainak rokonai, csomó barátja és neki szolgálatot tevő ismerőse is közpénzből gazdagodott meg alaposan.

Herczeg Márk
üzlet

Rákay Philip: Készítsetek álló módban videót, amiben elmondjátok, hogy miért szavaztok Orbán Viktorra

De rövid szöveges posztot is lehet készíteni, áll az egyes számú DPK-ban közölt üzenetben.

Bódog Bálint
POLITIKA