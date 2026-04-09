Orbán már nem azt kéri, hogy mindenki hozzon el még egy embert, hanem azt, hogy mindenki hozzon el mindenkit

Csütörtökön Debrecenben kampányolt Orbán Viktor. Ami újdonság volt az országjárása többi állomásához képest: megkérte a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökét, Kelemen Hunort, hogy kampányoljon a Fidesz mellett, amit Kelemen Hunor, mint mondta, viszonossági alapon meg is tett.

Orbán két dologgal indokolta Kelemen meghívását, ebből az egyik az erdélyi szavazatok begyűjtése.

„Hogy innen üzenhessen haza, mert mint tudják, odaát is szavazhatnak a mieink, és nekünk szükségünk van az erdélyi magyarok szavazataira is.

És nemcsak azért, mert azt is beszámítják, hanem mert ránk fér a lelki megerősítés. Ha valakinek nagy tétje van az előttünk álló vasárnapi választásnak, azok a határon túli magyarok. Az elmúlt 16 évben egy olyan nemzetegyesítési politikát folytattunk, amely hosszabb időre is garantálja az ő túlélésüket. Nekik, akik odakint vannak, nemzeti érzelmű erős és elkötelezett kormányra van szükségük.”

És a másik ok:

„Azért is kértem, hogy jöjjön el, mert nekünk is szükségünk van rájuk. A határon túli magyarok és az anyaországi magyarok, a kismagyarok viszonya az olyan, mint a kenyér héja meg a bele. Mi vagyunk belül, nekünk könnyebb. Könnyen fel is morzsolódunk, a héj tart bennünk egybe. Hogy megértsük, milyen fontos dolog magyarnak lenni, azt elsősorban a határon túli magyaroktól tudjuk megtanulni. Ezért mi köszönettel tartozunk neki, és várjuk, hogy a nemzetegyesítés következő lépéseit is megtehessük.”

A Fidesz a határon túli szavazatok 94-96 százalékát gyűjtötte be az elmúlt három választáson. Valószínűleg nem ezt akarja még feljebb tornázni, de minél magasabb szinten tartaná a levélszavazatokat.

Péntekre Székesfehérvárra pedig - ahogy egy benzinkútnál felvett videóból kiderül - az erdélyiek főnöke után a vajdaságiak főnökét várja a kampányára.

Ami változás volt még: a fiatalokat ezúttal arra szólította fel, hogy ne a kormánynak, hanem az időseknek köszönjék meg a háromszázalékos hitelt és a 25 év alattiak szja-mentességét, mert azt az ő munkájuk tette lehetővé.

És Orbán átalakította egy korábbi mondását is: Régebben azt mondtuk, hogy mindenki hozzon még egy embert. Most azt mondom, hogy mindenki hozzon el mindenkit, és akkor meglesz a hárommillió szavazat.

A Fidesz nem a korábban fideszes fellegvárnak számító, bár már a Nézőpont által is a Tiszának adott Debrecen legnagyobb terét foglalta le, hanem a Dósa Nádor teret. Ami így nézett ki, szélen, hátul kissé szellősen.