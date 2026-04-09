Visszalépett Czeglédy Csaba Szombathelyen

A Demokratikus Koalíció támogatásával függetlenként indult ügyvéd csütörtökön bejelentette, hogy kiszáll az országgyűlési versengésből. „Teszem ezt kényszerből, jobb meggyőződésem ellenére, ugyanis hiszem, hogy az ellenzéki szavazatokat velem lehetne maximalizálni, és tudom, hogy én vagyok a legalkalmasabb városunk és a környező településeken élők képviseletére” - mondta Czeglédy Csaba az oldalán közzétett videóban.

Fotó: Czeglédy Csaba/Facebook

Hozzátette, hogy ez a külső kényszer a Fidesz által teremtett választási rendszer. A belső kényszere pedig az, hogy nem tudna „azzal a tudattal együtt élni, hogy fideszest segítek győzelemre”. A támogatóinak azt ajánlja, szavazzanak a legjobb meggyőződésük szerint. Ugyanakkor ő listán a DK-ra fogja behúzni, mert tragédiának tartaná, ha nem lenne képviselete a parlamentben a baloldali és liberális értékeknek.

Czeglédy Csaba már 2024 szeptemberében bejelentette, hogy függetlenként elindul a 2026-os választáson. A DK-s ügyvédet a 2000-es évek elején elítélték adócsalásért, míg 2017 óta költségvetési csalás miatt folyik ellene büntetőeljárás. A 2018-as választási kampány alatt börtönben is volt, 2025-ben pedig jogerősen elítélték mint a Borkai-botrányt kirobbantó Ördög Ügyvédje segítőjét. Idén februárban első fokon hét év fegyházbüntetésre ítélték költségvetési csalás és bűnszervezet működtetése miatt.

Szombathely március 30. 12:09
  Vámos Zoltán — FIDESZ
  Rápli Róbert — Tisza
  • Dr. Danka Lajos
  Dr. Czeglédy Csaba (VISSZALÉPETT) — DK
    DK
