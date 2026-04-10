A Fidesz Demokrácia Központot hoz létre a választás idejére

„Demokrácia Központot hoz létre a tiszás választási csalások megakadályozására a Fidesz, miután az elmúlt hetek eseményei azt mutatják, hogy a tiszás jelöltek és a mögöttük állók minden határt átlépnek a választási kampányban” – jelentette be az MTI tudósítása szerint Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Dömötör arra kért minden állampolgárt, hogy „ha bármilyen szabálytalanságot, vagy a választás tisztaságát befolyásoló eseményt észlelnek, akár a választás napján, akár az azt megelőző napon, akkor azt jelezzék a Demokrácia Központnak”. A képviselő fontosnak nevezte, hogy az ilyen eseményeket videóval vagy fotóval dokumentálják, és azokat küldjék meg a központ számára. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ha a jogelleneséget a szavazóhelységben észlelik, akkor ezt a szavazatszámláló bizottsággal azonnal vetessék jegyzőkönyvbe. Hasonló jogsegélyszolgálatot már 2002-ben is indított a Fidesz.

Ahogy azt írtuk, a Tisza Párt is készül a választási csalásokra, listát vezetnek a veszélyeztetett szavazókörökről (több száz ilyen van a párt szerint), ahol szavazatvásárlásokra kell számítani. Ezekbe a szavazókörökbe „fürkészeket” toboroznak, akik közbelépnek, értesítik a rendőrséget, ha bűncselekményt látnak. Abban bíznak, hogy ezzel valamelyest visszafogható a tömeges választási csalás. (Magyar Péter a 444-nek adott interjújában felszólította a többi között a rendőrséget, hogy tegyék a dolgukat, és akadályozzák meg az ilyen jellegű bűncselekmények elkövetését, és arról beszélt, ennek idén lesz következménye.)

A pártnak minden szavazókörben lesz két delegáltja a szavazatszámláló bizottságokban, ezeket az „őrszemeket” ezen felül kell érteni. Nekik nincs semmilyen jogkörük, a szavazóhelyiségekben csak akkor lehetnek, amikor szavaznak, de az, hogy egyáltalán jelen vannak a környéken, dokumentálják az esetleges csalásokat, önmagában elrettentő hatású lehet – magyarázták. Mindemellett lesznek választókerületi szinten call centerek, és központi call center is, több ezer élőben telefonáló önkéntessel.

Emellett akár 10 ezer önkéntes civil őrszem is lehet vasárnap a választásokon, elsősorban a legproblémásabbnak tartott településeken, főleg Kelet-Magyarországon, ahol tömeges választási visszaélésektől, szavazatvásárlásoktól tartanak. Motoros őrszemek is lesznek, akik a szavazatszállítókat követhetik, mások a szavazóhelyiségek előtt fognak állni, és mindent videóznak, ami gyanús. A 444-nek azt mondták, nem az emberek fogsorán akarnak rémüldözni, hanem attól akarják megvédeni őket, hogy mások ellopják a szavazataikat.