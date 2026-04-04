Az utolsó hét előtt – Magyar Péter élőben a 444-en

video

Utolsó hetére fordul rá a választási kampány. Az előttünk álló nagy hajrá előtt a 444 élő interjút kért a két nagy párt listavezetőjétől.

Orbán Viktor miniszterelnök és a Fidesz nem válaszolt a megkeresésünkre, a Tisza Párt és Magyar Péter viszont elfogadta a felkérést.

  • Hogyan hajrázik a Tisza Párt?
  • Mi lesz döntő a kampány utolsó napjaiban?
  • Mennyire zavar be az amerikai alelnök, JD Vance keddi látogatása?
  • Számít-e fordulatra az ellenzék a kampányfinisben?
  • Mihez kezd a győz?
  • És gratulál-e az ellenfélnek, ha veszít?

Erről és sok minden másról kérdezi élőben Magyar Pétert Rényi Pál Dániel.

Az interjú podcast formátumban:

választás 2026 video fidesz 444 video magyar péter Tisza Párt élő kampány 2026 podcast video választás 2026
Legfrissebb videóink

