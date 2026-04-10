A Publicus szerint is erősödött a Tisza, a biztos szavazó pártválasztók körében már 52-39-re vezet a Fidesz előtt

Minden kategóriában erősödött a Tisza Párt, miközben a Fidesz némileg gyengült a Publicus Intézet választások előtti utolsó kutatása szerint – írja a Népszava. A felmérés április 7-9-e között, 1004 fő megkérdezésével készült, az eredmény a magyarországi felnőtt népességre életkor, nem, iskolázottság, településtípus és régió szerint reprezentatív.

Eszerint a Tisza a teljes népességben 38, a Fidesz 29 százalékon, a biztos szavazóknál 45, illetve 34 százalékon áll. A biztos szavazó pártválasztók körében Magyar Péter pártja 52-39-re vezet. A különbség kategóriától függően 9, 11 és 13 százalékpont a Tisza javára.

Fotó: Németh Dániel/444

A Publicus március végén felvett adataihoz képest

a Tisza a teljes népességben 2, a biztos szavazóknál 4, a biztos szavazó pártválasztóknál 3 százalékponttal növelte támogatottságát, míg a Fidesz mindhárom kategóriában 1-1 százalékponttal rontott.

A Mi Hazánk továbbra is a határon, 4-5 százalékon mozog, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt minden kategóriában egyaránt 2-2 százalékon áll.

Szerdán az előző öt kutatás alapján mandátumbecslést adott ki a Medián, eszerint a Fidesz 49-55, a Tisza Párt 138-143 képviselői helyre számíthat, ami sima kétharmados többséget jelent Magyar Péteréknek. „Senki ne hagyja magát megtéveszteni és elaltatni, nem közvélemény-kutatást kell nyerni, és legalább 30-40 olyan körzet van, ahol 1000 szavazaton belül van a különbség. Úgyhogy ebből lehet egy kétharmados Tisza-győzelem is, és egy nagyon gyenge győzelem is” – reagálta Magyar a becslésre.