Az ügyészség szerint a nyomozásuk nem tárt fel kapcsolatot a Szőlő utcai intézet igazgatója és Soltész Miklós között

Tordai Bence országgyűlési képviselőként arról nyújtott be írásbeli kérdést, hogy „Kizárták más vezető fideszes politikusok Juhász Péter Pállal esetlegesen fennállt kapcsolatát is?” Amire a legfőbb ügyész azt írta, hogy a területért anno felelős államtitkár és a Szőlő utca közellenséggé lett igazgatója között nem találtak kapcsolatot.

Tordai úgy vezette fel a kérdését, hogy Soltész Miklós 2010 és 2014 között államtitkárként felelt a gyermekvédelmi területért, és Juhászt 2011-ben nevezték ki először a Szőlő utcai javítóintézet élére, méghozzá „annak ellenére, hogy korábban két munkahelyéről is kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális visszaélések gyanújáról szóló bejelentések miatt kellett távoznia, valamint annak ellenére, hogy kinevezését Molnár László, a Fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) akkori vezetője explicit módon ellenjavalta az illetékes minisztériumi főosztályvezetőnek. Emellett tudjuk azt is, hogy az Emmi már 2013-ban figyelmeztető jelzéseket kapott a Tegyesz vezetőitől Juhász kiskorúakat veszélyeztető magatartásáról.”

A képviselő szerint vizsgálatot igényel, hogy Soltész államtitkár kapcsolatban állt-e Juhásszal, illetve hogy az illetékes minisztérium miért nem reagált érdemben a Tegyesz-vezetők 2013-ban tett figyelmeztető jelzéseire.

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész annyit válaszolt:

„A nyomozás során nem merült fel adat arra vonatkozóan, hogy az ügy gyanúsítottjai és a kérdésében írt államtitkár kapcsolatban álltak volna egymással.”

Március elején az RTL tudott egy vonatkozó kérdést feltenni Orbán Viktornak, méghozzá ezt: „Juhász Péter Pált hogyan nevezhették ki 2010-ben egy javítóintézet vezetőjévé, úgy, hogy néhány hónappal korábban felmentették, mert hogy kislányokat abuzált?” Orbán válasza: „Kérdezze meg attól, aki kinevezte.”