Hadházy új fotókat közölt Mészáros Lőrinc „prosztóklasszicista stílusban” épülő kastélyáról

belföld

„Megnéztem közelről is Lőrinc új, gőzerővel épülő, grandiózus palotáját. A felcsúti faluszélen, a korábbi gázos kúria mellett, prosztóklasszicista stílusban épülő kastély méretei igazán nem az utcáról, hanem a hátsó homlokzat felől bontakoznak ki. Hátulról az is látható, hogy itt is épült bőven földalatti létesítmény is” – írja Facebook-bejegyzésében Hadházy Ákos független képviselő, aki fotókat is mellékelt a felcsúti házról.

Fotó: Hadházy Ákos/Facebook

„Nos, azt tudom mondani, hogy ha ide valaha is beköltözne Lőrinc, az az egész magyarság szégyene lenne” – írta Hadházy.

