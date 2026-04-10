Magyar: Egy dologban egyetértünk, Magyarországnak összefogásra, egységre és biztonságra van szüksége

„A leköszönő miniszterelnök búcsúbeszédében elhangzottakkal egy dologban egyetértünk, Magyarországnak összefogásra, egységre és biztonságra van szüksége” – reagálta Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Orbán Viktor péntek reggeli riogatására.

„Az állampárt, a Fidesz által hónapok óta folytatott permanens választási csalássorozat, bűncselekmények, titkosszolgálati akciók, dezinformációk és álhírek sem tudnak változtatni azon a tényen, hogy a Tisza ezt a választást meg fogja nyerni. Orbán Viktort ugyanazok fogják leváltani, akik 2010 óta négyszer kétharmadhoz segítették, és akiket cserbenhagyott és elárult: a magyar emberek milliói”

– mondta, és arra kérte „a búcsúzó miniszterelnököt, hogy kellő higgadtsággal és méltósággal fogadja el majd a magyar nép ítéletét”. Arra is megkért mindenkit, hogy ne üljenek fel semmilyen provokációnak és őrizzék meg békességüket. Azzal zárta: „A választás napja legyen ünnep, amelyet úgy élünk meg, mint egy békés rendszerváltó népszavazást, és amelyre visszagondolva derűsen és büszkén mesélhetjük majd az utódainknak, hogy mi ott voltunk és megcselekedtük, amit megkövetelt a haza”.

Fotó: Németh Dániel/444

Ezzel szemben Orbán hétfő reggel komoly arccal, a háttérben magyar zászlókkal előbb felsorolta az elmúlt 16 év „közösen” elért eredményeit, majd azt állította, hogy ezeket az eredményeket veszély fenyegeti, és nemcsak a háborúk miatt jelentkező „energia és pénzügyi válság” miatt, hanem azért is, mert „ellenfeleink semmitől sem riadnak vissza, hogy megszerezzék a hatalmat”. Orbán szerint most nem a széthúzás ideje van, hanem az összefogásé, ezért mindenkit arra kért, hogy beszéljen a családjával, ismerőseivel, barátaival, mert a tét óriási, és vasárnap szavazzanak a Fidesz-KDNP-re.

Vagyis a választás előtti utolsó munkanapon a miniszterelnök az elmúlt időszakban gondosan épített narratívát sulykolta, miszerint „ellenfeleik” (beszéljünk világosan, ha már ő nem tette: a Tisza Pártra gondolt) azok, akik a választási eredményeket megkérdőjelezhetik. Ez a gondolatkör megjelent már korábban is, Orbán Balázs is beszélt arról, hogy attól tart, az ellenzék nem fogja elfogadni a választási vereséget.