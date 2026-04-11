The Man kellett ahhoz, hogy berobbanjanak a politikába a lányok

A 2026-os magyar választások egyik alultárgyalt, mégsem kevésbé jelentékeny trendje, hogy megérkeztek a lányok a politikába. Nem a hagyományos „női szavazók", nem is az adókedvezményekkel vagy többletjuttatásokkal megcélzott anyák vagy nyugdíjasok, hanem kifejezetten azok a fiatal lányok, akiket a társadalom általában passzív és komolytalan, de mindenképp a politikától távol álló szereplőnek tart.

A lányok pedig ontják magukból a politikai trendeket TikTokon, és szó szerint letarolják Magyar Péter országjárását, az első sorokból.

A mindenkori ifjúság persze eddig is megtalálta azt a politikai karaktert, akiért rajonghat: a mostani választás azonban az első olyan, ami nem hiperonline fiatal férfiak apafiguráiról, hanem fiatal lányokról (is) szól.

A Magyar Péter-marcipánfigurától a get out of the vote-ig

„Én az oldalamon soha nem szoktam politizálni, de..." – kezd bele a 18 éves Kiara, aki idén egyszerre érettségizik és szavaz először. Bár közel 50 ezer követőjét TikTokon „girl talk” és „készülj velem” videókkal gyűjtötte össze, a választás előtt egy héttel kivételt tett: miközben felrakta az alapozót és az arckontúrt, az egészségügy, az orvosi ellátás, az oktatás és a fiatalok helyzetét ecsetelte. A videót azzal zárta, hogy mindenki ezek alapján menjen el szavazni vasárnap.

Kiara egy a sok fiatal lány közül a neten, akik az elmúlt másfél-két évben nem megvásárolt influenszerként, hanem egyszerű állampolgárként álltak ki a Tisza Párt mellett

Tényleg sokan vannak, Nógrád megyétől Budapestig, Szegedtől Debrecenig – a saját eszközeikkel, a politikát személyes érdeklődésükkel ötvözve.