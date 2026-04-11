Ez itt a Jeti Mozi Választási Különkiadás Plusz! Bár a héten a Jeti Mozi választási különkiadásában már bemutattuk Connie Field Democracy Noir című dokumentumfilmjét az Orbán-rendszerről, szeretnénk nézőinket meglepni a választás előtti utolsó napon még egy kisfilmmel. A Jeti Mozi történetében először nem dokumentum-, hanem játékfilmmel.

Rubi Anna és Halász Júlia (a 444 volt munkatársa) A birodalom utolsó napja című alkotását azért válogattuk be, mert bár nem dokumentumfilm, könnyen lehetne az: valahogy így nézhet ki egy totálisan abszurddá vált rendszer kimúlása.

Amikor a birodalom egy pillanat alatt omlik össze, nem csak az elnyomás tűnik el, hanem a biztonságot adó szabályok is. A régi rendszerben rögzült reflexek már semmire sem jók, ezért ki-ki a maga esendő módján próbálja megélni a szabadságot.



Amikor megszűnik a hatalom szorítása, és az emberek hirtelen tisztább tekintettel néznek körül, észreveszik a rendszer szimbólumainak abszurditását, megkérdőjelezik az előírt mindennapi rituálék rendjét, egyesek felszabadulnak, mások félnek, de a lényeg, hogy hirtelen mindenki számára nyilvánvalóvá válik minden politikai rendszer tűnékenysége. Mert egy politikai rendszernek csupán addig van ereje, amíg az emberek erőt kölcsönöznek a számára, amíg elhiszik, hogy úgy kell élni, ahogy a rendszer szabályai előírják, és máshogy nem lehet.

A film több nemzetközi és hazai fesztiválon is elismerést kapott: szerepelt a Raindance Film Festival rövidfilmes versenyprogramjában, elnyerte a Sunday Shorts közönségdíját és a Flatpack Film Festival WTF díját. Magyarországon a Rákospalotai Rövidfilmszemlén (RÖFI) 2017-ben közönségdíjat kapott, míg a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztiválon ugyanebben az évben a Daazo különdíját nyerte el.

Stáblista

rendező: Halász Júlia, Rubi Anna

producer: Tóth Lajos, Kuczkó Andrea, Rajna Gábor, Sipos Gábor

operatőr: Böszörményi Péter, Tajti Krisztián

jelmez-látvány: Erdély Janka, Simon Dorottya

hangmérnök: Bohács Tamás, Terner Péter

sound design: Bohács Tamás, Kristóf Márton

zene: Pálos Péter

Azzal a céllal indítottuk el a 444 aloldalát, a Jeti Mozit a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületével (MADOKE) karöltve, hogy megjelenési felületet biztosítsunk olyan magyar dokumentumfilmeknek, amelyek néhány évvel a megjelenés után általában a fiókban végzik. Ezek legtöbbször díjnyertes, nagy sikerű dokumentumfilmek, de nehezen fellelhetők, miután lekerültek a mozivásznakról. A filmek nemcsak a Jeti Moziba, a 444 Youtube csatornájára is felkerülnek, ott elérhetők is maradnak.