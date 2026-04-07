Democracy Noir: Így építette le Orbán a demokráciát

A film több rangos nemzetközi elismerést is kapott vagy jelölést szerzett, többek között a Cinema Eye Honors, a CPH:DOX, a Sheffield Doc/Fest és a DocAviv díjaira jelölték, miközben elnyerte a bostoni filmfesztivál legjobb dokumentumfilm- és impact díját, a prágai One World fesztivál zsűridíját, a Sebastopol Film Festival legjobb dokumentumfilm díját, valamint a Chicago International Women’s Film Festival legjobb emberi jogi filmnek járó elismerését.
A film forgalmazási okokból csak Magyarország területén érhető el, és csak április 28-ig lesz látható a Jeti Moziban és a 444 Youtube-csatornáján.
Az amerikai származású Connie Field Oscar-jelölt és Emmy-díjas dokumentumfilm-rendező, akinek munkái világszerte ismertté váltak. Filmjeiben elsősorban társadalmi igazságossági kérdésekkel, emberi jogokkal és politikai mozgalmakkal foglalkozik.
Legfontosabb alkotásai közé tartozik a Have You Heard from Johannesburg (2006), az apartheid elleni nemzetközi küzdelemről, a Freedom on My Mind (1994), a polgárjogi mozgalom történetéről, valamint a feminista klasszikusnak számító The Life and Times of Rosie the Riveter (1980). Filmjeit több mint harminc országban vetítették, és számos rangos díjat és támogatást nyert el.
Field a Guggenheim Alapítvány ösztöndíjasa, és tagja az Amerikai Filmakadémiának, valamint a Televíziós Akadémiának.
Rendező: Connie Field
Producerek: Sigrid Dyekjær, Connie Field
Koproducer: Heino Deckert
Vágó: Gregory Scharpen
Zene / zeneszerző: Jonas Struck
Operatőr: Connie Field, Somogyvári Gergő
Hang: Ecsedi Marci
Hangdizájn: Gregory Scharpen, Jacques Pedersen, Kristian Eidness Andersen
Megrendelő szerkesztő: Asta Dalman
Helyszíni producer: Kalmár Judit
Társproducer: Harry Vaughn
Utómunka-producerek: Sage Brucia, Christina Isabel Emdrup
Forgalmazók: Magyar Hangya, Kontra
A film magyarországi fogalmazója a Magyar Hangya és a Kontra. A Kontra célja a magyar közönség számára eddig nehezen elérhető, társadalmi fókusszal rendelkező magyar és nemzetközi játék- és dokumentumfilmek bemutatása. Az alternatív forgalmazó csapat pop-up vetítéseken, különleges helyszíneken eredeti történeteket visz a közönség elé, a filmeket pedig tematikus kísérőprogramokkal egészíti ki. Fontos társadalmi, emberi jogi és környezeti kérdésekkel foglalkozó filmek vetítéseivel párbeszédre, a szólásszabadság hirdetésére törekszik.
Azzal a céllal indítottuk el a 444 aloldalát, a Jeti Mozit a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületével (MADOKE) karöltve, hogy megjelenési felületet biztosítsunk olyan magyar dokumentumfilmeknek, amelyek néhány évvel a megjelenés után általában a fiókban végzik. Ezek legtöbbször díjnyertes, nagy sikerű dokumentumfilmek, de nehezen fellelhetők, miután lekerültek a mozivásznakról. A filmek nemcsak a Jeti Moziba, a 444 Youtube csatornájára is felkerülnek, ott elérhetők is maradnak.