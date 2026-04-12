A 21 Kutatóközpont választás előtti közvélemény-kutatása szerint a kétharmad határán van a Tisza-előny

A Telex megbízásából közvélemény-kutatást készített a 21 Kutatóközpont a választás előtti utolsó napokban. Az április 8-11 között, hibrid módszerrel végzett kutatásban a 17 százalékpontos Tisza-előnyt mértek, ez a március végi mérésekkel szinte teljesen megegyezik. A mérésben benne vannak az átjelentkezettek, és a külképviseleten szavazók is, de nincsenek benne a levélszavazók.

A kutatás eredménye szerint a Tisza Párt a szavazatok 55 százalékára, a Fidesz pedig 38 százalékára számíthat, 5% a Mi Hazánk, 1% a Demokratikus Koalíció, és 1% a Kutyapárt.

Ez az eredmény azt jelenti, hogy 80 százalékot körüli részvétel esetén a Tiszának közel 3 200 000, a Fidesznek pedig körülbelül 2 300 000 magyarországi lakcímmel rendelkező szavazója lenne. A hárommillió feletti szavazatszám abszolút rekord lenne a magyar választások történetében.

Mandátumokra lefordítva a mérés alapján a 132 Tisza képviselőt (pont nem lenne elég a kétharmados többséghez) adhat, a Fidesz (a nemzetiségi képviselővel együtt) 62, a Mi Hazánk pedig 5 mandátumra számíthatna. Róna Dániel felhívta a figyelmet, hogy ez nagyságrendet jelez, nem konkrét előrejelzést. (Telex)