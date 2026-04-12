A húsvéti tűzszünet ellenére folytatódnak az orosz dróntámadások az ukránok szerint

„Az orosz fél nem tartja be a tűzszünetet”, mondta Szerhij Kolesznyicsenko a 148. külön tüzérdandár kommunikációs tisztje. Állítása szerint Donyeck, Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja megyék találkozásánál továbbra is drónokkal támadja az ukrán állásokat Oroszország. Az ukrán erők „csendre csenddel és tűzre tűzzel” válaszoltak – mondta Kolesnyicsenko.

Az ukrán katonai parancsnokság szombat esti közlése szerint 469 fegyverszünet-sértés történt.

Oroszország azzal is vádolta Ukrajnát, hogy megsértette a fegyverszünetet, Alekszandr Hinstejin, az oroszországi Kurszk határvidék kormányzója szerint egy ukrán drón a tűzszünet kezdete után csapást mért egy benzinkútra Lgov városában, három embert, köztük egy gyermeket megsebesítve. A szomszédos Belgorodi régió kormányzója is ukrán dróntámadásról számolt be.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön 32 órás tűzszünetet hirdetett a húsvéti ünnepre, és utasította az orosz erőket, hogy szombat délután 4 órától vasárnap végéig szüntessék be a harcokat.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megígérte, hogy betartja a tűzszünetet, és ezt a békekezdeményezésekre való építkezés lehetőségének nevezte. De figyelmeztetett, hogy bármilyen jogsértésre gyors katonai válaszlépés lesz. (The Guardian)