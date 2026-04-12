A Tisza több szavazatot szerez jelen állás szerint, mint a Fidesz valaha

A választási rendszer aránytalansága miatt viszonylag könnyű kétharmadot elérni, ebben a rendszerben eddig minden egyes választás kétharmadot hozott valakinek, és most is így történik. Még Orbán is elismerte, hogy a parlamenti képviselők aránya nem tükrözte azt, hogy a választók milyen arányban támogatták őket.

Éppen ezért érdekes ránézni a konkrét számokra, azon belül is a listás szavazatokra, hiszen azt adják le a pártra a szavazók, ott nem számít a helyi egyéni jelölt ismertsége.

Fidesz: mínusz sokszázezer

Cikkünk írásakor a listás szavazatok feldolgozottsága 88,9 százalék, és ilyen feldolgozottságnál van a Fidesz listáján 1 millió 914 ezer szavazat, a Tiszáén 2 millió 730 ezer.

Ha a Fidesz szavazatait arányosítjuk 100 százalékos feldolgozottságra, akkor 2 millió 150 ezret kapunk. Ez nyilván nem pontosan ennyi lesz a végén, simán lehet, hogy a számolás végéhez közeledve az eddiginél nagyobb vagy kisebb arányban lesz az urnákban fideszes szavazat, mint addig, de jó támpontot ad.

2 millió 150 ezer - ugyanez a szám 2022-ben belföldön 2,8 millió szavazat volt, és ehhez jött még hozzá 250 ezer levélszavazat.

Orbán a sajtótájékoztatóján 2,5 millió összes szavazóról beszélt, ha ő mondta helyesen, és mindennel (levélszavazatokkal) együtt tényleg ennyi lesz majd a Fidesz listás szavazata, az is kevés az eddigiekhez képest: a négy évvel ezelőttihez viszonyítva félmilliós visszaesés, de 2018-ban is 2,6 millió volt a listás szavazatuk száma, és ehhez jött 216 ezer külföldi szavazatszám. 2010-ben 2,7, 2014-ben 2,1 millió plusz 122 ezret kapott a Fidesz.

Ellenzék: plusz nagyonsokszázezer

A Tisza szavazatait 100 százalékos feldolgozottságra átszámolva 3 millió 70 ezret kapunk. Magyar Péter a tájékoztatóján 3,3 milliós végső szavazatot emlegetett.

Ez rengeteg, ellenzék ilyen szinteken sosem járt az elmúlt szavazásokon, de a Fidesz sem.

Így nézett ki az ellenzékre leadott listás szavazatszám, ha összeadjuk az összes pártot, leszámítva a Mi Hazánkot:

2022: 2 millió 190 ezer

2018: kb. 2,8 millió

2014: 2 millió 575 ezer.

Ehhez képest szerzett most a Tisza bőven több mint hárommilliót.