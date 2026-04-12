A Twittert is a magyar választás tartja izgalomban

Amióta létezik a közösségi média, azon belül is a Twitter (vagy éppen X), egészen biztosan nem volt még ekkora érdeklődés Magyarország iránt, mint ezekben a napokban. Ahogy a külföldi sajtó is kiemelten foglalkozik az év egyik legfontosabb európai választásának tartott voksolással, úgy a twitteres megmondók és elemzők is szinte kizárólag a magyar választásokról posztolnak. Köztük ismert politikai szereplők és olyan accountok is, amelyek korábban inkább az ukrajnai háborúval vagy az amerikai belpolitikával foglalkoztak – most mind azt találgatják, hogy a magas részvétel valóban azt jelenti-e, hogy a Mi Hazánk nem jut be a parlamentbe, de még az olyan fejlemények is megfutják a maguk körét, minthogy Bócsa polgármestere a Tiszára szavaz.

Miközben Orbán Viktor a nemzetközi patrióta hálózatnak köszönhetően régóta hasít az erőseb jobbra húzó X-en, addig Magyar Péter mostanáig nem tudta a Facebookhoz hasonlóan dominálni a platformot. Új posztjai iránt viszont most egyértelműen nagy az érdeklődés. A külföldiek közül az ifjabb Donald Trump Orbán-endorse-oló posztját már ismertettük, most jöjjenek a többiek:

„Sok szerencsét ma a magyar népnek, akik megérdemlik, hogy megszabaduljanak egy korrupt Kreml-bérenc uralmától. Legyen a demokrácia és a jólét felé vezető visszatérésük vérontás nélküli”

írta Garri Kaszparov, aki a Magyar Péter debreceni kampányzárójáról készült képek kíséretében posztolta jókívánságait.

De folyamatosan követi a részvételi adatokat a brit politika legendás spin doctora, Alastair Campbell is, aki Tony Blair kommunikációs igazgatójaként vált ismertté évtizedekkel ezelőtt. A reggel 7 órás adatokat például így kommentálta:

„A korai részvételi adatok jól alakulnak Magyarországon. Az első órában szinte kétszer akkora volt a részvétel, mint a legutóbbi választásokon. Nem lehetnek mindannyian orosz ügynökök és Vance-rajongók.”

Az egyik legnagyobb és legaktívabb Trump-ellenes account, a Republicans Against Trump is folyamatosan beszámol a magyar kampányról és a szavazásról, és a pénteki rendszerbontó koncertről készült felvételeket mutató posztjuk különösen nagy népszerűségre tett szert, de bejárták a világot a Tisza debreceni kampányzárójáról készült videók is.

Amerikai közgazdászok és újságírók közül többen is rávilágítanak, hogy az Orbán-kormány gazdasági eredményei alapján nem tűnik logikusnak, hogy a Trump-kormányzat pont Magyarországot akarja majmolni. A Bloomberg munkatársa, Matthew Yglesias inkább Dániát ajánlaná Amerika figyelmébe, egy olyan táblázat kíséretében, melyből kiderül, a magyar átlagbér kevesebb, mint az EU-átlag fele. Ugyanezt a statisztikát osztotta meg a magát baloldali-liberális közgazdásznak nevező Adam Tooze is, míg a szintén közgazdász Noah Smith egyszerűen csak nem érti, miért olyan fontos Magyarország JD Vance-nek és az amerikai jobboldalnak, amikor még Európán belül sem jelentős ország.

De nem ő az egyetlen, aki értetlenül áll azelőtt, hogy az egész világ Magyarországra figyel:

Magyarországnak kevesebb lakosa van, mint Csehországnak, gazdaságilag csődhelyzetben van, nincs tengerpartja, senki sem ért a nyelvükből egy szót sem, a nemzeti sportjuk a vízilabda, és mégis John Oliver külön epizódot szentel a miniszterelnöküknek, az amerikai alelnök odautazik, és most mindannyian a választásukat figyeljük

– írta szatirikus hangvételű posztjában Jindřich Šídlo cseh újságíró és podcaster.

Egy korábban évekig börtönben ülő belarusz újságíró, Ihar Losik hasonlata viszont nem túl szívderítő: „A Magyarországon a szavazóhelyiségek környékén uralkodó hangulat hasonlít a 2020-as fehéroroszországira” – írta. Azt a szavazást ugye Lukasenka gyakorlatilag elcsalta, majd az emiatt kitört tüntetéseket kíméletlenül leverte.

Kapcsolódó cikkek

A külföldi lapok szerint Orbán ma bukhat

A magyar választás nemzetközi jelentőségéről írnak a nyugati lapok. Európának, Oroszországnak és az Egyesült Államoknak is fontos, ki lesz a következő miniszterelnök.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

Orbán Balázs semmit sem tanult, semmit sem felejtett, Musk megfejtette a választást, Csézy agyonverte Tállait

Minden eddiginél felfokozottabb hangvételű kampány után ma végre az urnákhoz járulhatunk. Tartsatok velünk egész nap.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA