Erre a 26 választókerületre koncentrált leginkább Orbán, Lázár, Szijjártó és Magyar

Magyar Péter a szombati kampányzáróig tényleg lejárta mind a 106 választókerületet (azzal a kiegészítéssel, hogy a teljes fővárost lefedő kampányeseménynek tekintjük a március 15-i nagygyűlést), a fideszes kampány három fő arcának - Orbán Viktornak, Lázár Jánosnak és Szijjártó Péternek - nem sikerült a gyűjtésünk szerint.

Azóta követtük, hova és milyen sorrendben mennek, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök január 13-án kiírta a választást. Orbán Viktor eleinte zárt körben tartott fórumokat az aktivistáknak, Lázár János a klasszikus Lázárinfókat tolta, Szijjártó Péter pedig csak később csatlakozott be. Többször előfordult, hogy az elvileg nyílt kampányeseményeket sem hirdették meg előre Lázár vagy Szijjártó Facebook-oldalán, hanem csak utólag tettek fel egy-egy posztot a helyszínről.

Mindkét párt hivatkozott kutatási adatokra, és arra, hogy hány körzetben tűnik biztosnak a győzelmük, de elnézve az országjárásukat, 26 egyéni választókerület tűnik kiemelten izgalmasnak, ahol a négy politikus legalább ötször megfordult az elmúlt hetekben. Sokszor nem a választókerület központjában jártak, hanem kisebb településeken.

Orbán Lázár és Szijjártó szombaton egy fideszes kampánybusszal járt végig öt helyszínt, van, ami végül ettől vált kiemelt körzetté. (Az egyszerűség kedvéért ebben a gyűjtésben azokat a fideszes helyszíneket, ahová Orbánt elkísérte Lázár vagy Szijjártó, a miniszterelnökhöz számoltuk.)