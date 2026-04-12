Orbán Viktor gratulálna Magyar Péternek, ha győzne

Orbán Viktor szavazott, majd külföldi és magyar újságírók kérdéseire válaszolt.

A 444 azt kérdezte, hogy nincs-e ellentmondás abban, hogy ha külföldről pénzelik az ellenzéket és beleszólnak a választásba, akkor vereség esetén, mégis elismerik majd a Tisza győzelmét? Orbán erre azt mondta, van egy magyar alkotmány, az emberek döntését pedig tiszteletben kell tartani.

Azt is kérdezték tőle, hogy mit szól ahhoz, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter titkosított iratokat adott át Moszkvának. Orbán szerint azonban a titkosított iratok nem hozhatók nyilvánosságra, és nem adhatók át.

Megkérdezték tőle azt is, hogy megbánt-e valamit, mire azt válaszolta: Köszönöm szépen, jól vagyok.

Magyar Péternek semmit nem akart üzenni a miniszterelnök, inkább a választóknak üzent.

Vlagyimir Putyinnal való barátságáról is kérdezte, erre azt mondta, igyekszik Magyarország minden ország vezetőjével jóban lenni, és szerencsére sok barátunk van.

Huszonhárom éve a Fidesz elnöke, mekkora vereséget kell szenvednie ahhoz, hogy lemondjon? – kérdezték. Nagyot – mondta.

Választási rituáléja nincs.

Kérdezték arról is, hogy Zelenszkij helyében átadna-e területeket Oroszországnak, erre azt mondta, szerencsére nincs Zelenszkij helyében.

Megkérdezték azt is, hogy Magyar Péternek gratulálna-e, ha győzne: „Igen, én mindig betartoma a civilizácóis szabályokat.”

Arra a kérdésre, hogy mi lenne az első lépése, ha nyerne, azt mondta, megköszönné a támogatást. Tervei között szerepel az is, hogy nyernek, másnap pedig az ukránok újraindítják a gázt.

Orbán azt is mondta, hogy a magas részvétel mindig a Fidesznek kedvezett korábban. A szavazás tisztaságáról azt mondta, hogy a magyar választási rendszer a legbiztosabb Európában.