Barack Obama szerint Magyar tegnapi választási győzelme a demokrácia győzelmét jelenti nem csupán Európában, hanem az egész világon

Barack Obama volt amerikai elnök az X-en írt a magyarországi választások kapcsán:

„A tegnapi magyarországi ellenzéki győzelem – akárcsak a 2023-as lengyel választások – a demokrácia győzelme, nem csupán Európában, hanem az egész világon. Mindenekelőtt a magyar nép rugalmasságának és elszántságának bizonyítéka – és emlékeztető mindannyiunk számára, hogy továbbra is törekedjünk a méltányosságra, az egyenlőségre és a jogállamiságra.”

Nagyon hasonlóakat fogalmazott meg Obama külügyminisztere, a volt elnökjelölt Hillary Clinton is:

„Orbán Viktor autokratikus rendszerének vége nem csupán Magyarország számára jelent győzelmet, hanem a demokráciát nagyra értékelő emberek számára szerte a világon.

Gratulálunk a Tisza pártnak, az új vezetőnek, Magyar Péternek, valamint a magyaroknak mindenhol.”