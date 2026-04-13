Elrendelték a Váci úti felüljárón tömegbalesetet okozó sofőr letartóztatását

A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra, május 13-ig elrendelte a Váci úti felüljárón tömegbalesetet okozó sofőr letartóztatását, a férfi pénteken késő este a Váci úton okozott halálos tömegbalesetet.

A Fővárosi törvényszék közleménye szerint a külföldi állampolgárságú férfi április 10-én a késő esti órákban a Váci úti felüljárón jelentősen túllépte a megengedett sebességet, és a záróvonalat szándékosan átlépve, a szembesávban előzte meg az előtte haladó autókat, amikor összeütközött egy vele egy irányban, szabályosan közlekedő autóval. Az ütközés miatt a férfi elvesztette az irányítást a kocsija felett, és a szembejövő forgalmi sávba sodródott, ahol ismét egy szabályosan közlekedő autóval ütközött. Ezután a vétlen sofőr autója a szalagkorlátot áttörve lezuhant a felüljáróról, az autó vezetője a helyszínen meghalt.

A külföldi állampolgárságú autós ezután – a négy utast szállító autójával – még egy másik autóval ütközött, végül a szalagkorlát állította meg. A gyanúsított autójának férfi utasa a kórházba szállítás közben meghalt, női utasai könnyeb sérüléseket szenvedtek.

A férfi halált okozó közúti veszélyeztetés miatt 5-től 10 évig tartó szabadságvesztéssel is büntethető. Az ügyészség a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a férfi letartóztatását.

A gyanúsított jelenleg ideiglenes tartózkodási engedéllyel tartózkodik Magyarországon. Büntetett előéletű – többször követett el közlekedési szabálysértést is.