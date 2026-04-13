Orbán bukásának Magyarországon túlnyúló következményei lesznek – külföldi lapok a választásról

Címoldalon foglalkoznak a világ vezető lapjai a magyar választási eredménnyel. A legtöbb nyugati lap helyszíni tudósításokat és politikai elemzéseket is közöl.

Politico

Sem az átszabott választási rendszer, sem az amerikai támogatás nem tudta megmenteni Orbán Viktort a vereségtől – írja a Politico. Az amerikai lap brüsszeli kiadása szerint a választók belefáradtak Orbán és a Fidesz 16 éves uralmába, melyet a haverok helyzetbe hozása és a korrupció jellemzett, és ezek hozzájárultak ahhoz, hogy milyen rossz helyzetbe került a gazdaság.

Orbán nem tudott reagálni a megváltozott közhangulatra, ragaszkodott ahhoz a korábbi választásokon már bevált forgatókönyvhöz: ő az egyetlen, aki képes megvédeni Magyarországot a külső fenyegetéstől. A populista vezető elvesztette kapcsolatot választóival, és nem ismerte fel, hogy a korrupció, a romló infrastruktúra aláássák hatalmát.

Magyar viszont kampánya során végig a mindennapi megélhetést érintő kérdésekre koncentrált, támadta a fideszes korrupciót, és rámutatott arra, hogy Orbán családja és barátai egyre gazdagabbak lettek, miközben az átlagember elszegényedett.

A lap hírlevele arról is beszámol, hogy Brüsszelben megkönnyebbülten fogadták az eredményt, mert Orbán évek óta akadályozza a közös döntéshozatalt, és oroszbarát külpolitikát vitt. A vereség csapás Donald Trumpnak és Vlagyimir Putyinnak is, akik végig támogatták Orbánt.

The Atlantic

Magyarország leváltotta a leválthatatlannak hitt vezetőt címmel számolt be a választási eredményről az Atlantic. Az amerikai lap szerint Orbán mögött ott volt Moszkva és Washington támogatása, de a saját népe nem állt mögé.

Magyar kétharmados győzelme azt jelenti, lebonthatja az Orbán által kiépített illiberális állam elemeit, melyek a magyar miniszterelnököt a világ populista vezetőinek példaképévé tették. Bukásával Orbán egy „ritka politikai faj” példányává vált: egy választáson megbuktatott autokrata.

Felidézik, hogy Orbán 2010 óta átírta a választási szabályokat, leépítette a hatalmát korlátozó ellensúlyokat, megfojtotta a civil társadalmat, és kiterjesztette hatalmát a média jelentős részére. Barátai és családja gazdagodtak a korrupciós rendszeren, miközben a társadalom elszegényedett.

Az Európai Parlament Magyarországot „választási autokráciának” nevezi, tehát vannak választások, de azok nem demokratikus feltételek között zajlik. Ez ugyan hatással van a választási eredményekre, de a magyar szavazók bebizonyították, nem teszi lehetetlenné a győzelmet. „Ma választás buktatott meg egy olyan kormányt, amelynek előnyét az Egyesült Államok és Oroszország kormányainak támogatása is erősítette.”

A miniszterelnök veresége súlyos csapás Donald Trumpnak és J. D. Vance-nek is, akik részben szintén Orbán kormányzását vették mintának, és az ő tanácsadóit alkalmazták, és Trump Orbán látta azt a szövetségest, aki képviselheti érdekeit az EU-ban. Emlékeztetnek arra, hogy a kapcsolat annyira fontos volt, hogy Vance a kampány utolsó napjaiban Budapestre érkezett.

The New York Times

Címlapján a New York Times négy anyaga is a magyar választással foglalkozik. Az amerikai lap elemzése szerint Orbán bukása nagy lehetőség az EU-nak. A magyar miniszterelnök az elmúlt években rendre akadályozta a közös döntéshozatalt. Elsősorban azt emelik ki, hogy Orbán akadályozta az Ukrajnának nyújtandó segítségnyújtást, és igyekezet blokkolni az Oroszországot célzó szankciókat. Orbán kormányát az oroszokkal való szoros kapcsolat miatt biztonsági kockázatnak tekintették, és bizonyos érzékeny egyeztetésekről kizárták a magyarokat.

Magyar Péter győzelmével ez most megváltozhat, mert ő az EU-val és a NATO-val is barátságosabb hangot üt meg. Az első eredmény az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárdos európai hitel elfogadása lehet. Emlékeztetnek, hogy Magyar is kritikus egyes európai döntésekkel. Nem válna le például teljesen az orosz energiahordozókról, és ellenzi a közös menekültügyi és migrációs szabályokat is.

A Brüsszellel gördülékenyebb együttműködés Magyarország számára anyagilag is kifizetődő lehet, írják, mert Magyar elérheti, hogy feloldják a korábban befagyasztott mintegy 10 milliárd forintos uniós támogatást.

La Stampa

Magyar Péter győzelme nemcsak személyes bosszú, hanem az ország új korszakának, az Európai Unió jövőjének és a regionális geopolitikai rendszernek a kezdetét jelentheti, írja az olasz La Stampa. A valaha volt legmagasabb részvétellel lezajlott választáson kapott alkotmányozó többséget a Tisza, ami valójában egy Orbán illiberális rendszeréről szóló népszavazás volt.

Miközben a Fidesz eredményvárójánál kevés támogató jelent meg, és csendben fogadták az eredményeket, a város többi része teljesen más volt a hangulat. Az utcákat ünneplő emberek lepték el, fiatalok énekeltek, autók dudáltak, tűzijátékok durrantak. Orbán méltósággal elismerte vereségét, Magyar pedig visszafogottan ünnepelt, és nyugalomra intette támogatóit. Az olasz lap is emlékeztet, hogy Brüsszelben megkönnyebbültek, a Tisza győzelme új alapokra helyezheti Magyarország és az EU viszonyát.

Spiegel

A német Spiegel három tanulságot vont le a választás eredményéből. Megdöbbentő a győzelem mértéke. Tizenhat év Orbán-uralom után a kihívó, Magyar Péter történelmi győzelmet aratott. Kétharmados többségével a legtöbb orbáni törvényt meg tudja változtatni. Különösen meglepő a vidéken elért eredmény, ahol eddig a Fidesz volt a legerősebb.

A gyenge gazdaság Magyart segítette. 2010 után Orbán egy egész rendszert épített ki, uralma alá hajtotta a közmédiát, az állami hivatalokat, még a kórházakat is saját embereire bízta, miközben nem tűrt el semmilyen kritikus hangot. Ez addig működött, amíg a gazdaság virágzott. Ám a koronavírus-járvány, majd az ukrajnai háború óta a magyar gazdaság alig növekedett, és magas az infláció. Egy nagyobb és kínosabb korrupciós botrányokra derült fény az állami beszerzések körül. Az átláthatatlanság és a jogbizonytalanság pedig hozzájárultak végül a rendszer bukásához.

Orbán rendszere már nem működött. Ezek a visszásságok már régóta ismertek voltak, de Orbán ennek ellenére újra és újra nyerni tudott. A kézben tartott média, a fenyegetések és a félelemkeltés egy bizonyos ponton túl már nem működött.