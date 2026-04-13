Szimbolikus pillanatok az Orbán bukásához vezető úton

Vannak nagy pillanatok a történelemben, amelyek óhatatlanul egy rendszer végét jelzik. Nagy tömegtüntetések, mondjuk egy Bős-Nagymaros elleni, vagy amikor egy egykor rettegett autokrata egyszerűen összevissza beszél. Ahogy Kádár János az utolsó beszédében, 1989. április 12-én, a békés átmenet előtt.
A NER bukásához vezető úton is több olyan emlékezetes helyzet, kép, nyilatkozat volt, amelyekről az embernek először az villant be, hogy nincs minden Orbán kontrollja alatt, aztán az, hogy nem a régi már a rendszer, majd egyre inkább az, hogy ez már tényleg a végjáték. Nem az elrontott kampánydöntésekre gondolunk, a „mit művelnek ezek?” élményre, mint Jaber és más börtöntöltelék trashcelebek szerepeltetése, a tiktokozni nem tudó jelöltjeik kirúgása, vagy az olyan képek, mint az oroszlános győzelmi terv a magángépes lebukás után.
Nem is arra, hogy kiszivárogtak beszélgetések, és nem is arra, hogy Magyar Péter sikeresen építkezett a kampányban, többen voltak rá kíváncsiak online és offline, mint a miniszterelnökre, és emellett nagyot mentek a tényfeltáró cikkek és filmek is, mint a Dinasztia.
Hanem az olyan pillanatokra, amikor Orbán Viktor mindenki meglepetésére gyengének, a végén már megbuktathatónak, sőt, sajnálatra méltónak tűnt.
A NER lejtmenete a 444 által elsőként megírt kegyelmi üggyel kezdődött. Orbán súlyos pillanata ebben az ügyben a Facebook-videó volt, amikor személyesen bejelentette, hogy alkotmányt módosítanak, ráadásul ő lesz a tervezet előterjesztője, így gyakorlatilag személyesen vési bele örökre (akkor még azt hittük) az Alaptörvénybe, hogy a Fidesz saját kedvenc köztársasági elnöke megbocsáthatatlan hibát vétett. Ráadásul, tegyük hozzá, ezzel már a második elnökük bukott meg Schmitt Pál után.
Az egyetlen Magyar Péter-szereplés ebben a felsorolásban az a nap, amikor az EP-ben találkozott Orbánnal, és kezet fogtak.
Ami 2024-ben a brat volt, az idén a minden fesztiválon felhangzó sláger. A magyar fiataloknak bőven volt okuk elégedetlennek lenni az utóbbi 15 évben, 2025 nyarán pedig végképp elegük van.
Orbán Viktor többször is biztosította Putyint arról, hogy azonnal és bármikor kész segíteni az orosz elnöknek.
Enervált interjút adott a kormányfő, mintha maga sem hinne abban, amit többször is elmondott: hárommillió szavazattal győzelemre készülnek. Szóba került Putyin, Waberer, a kitálaló fegyveresek, sőt, meglepetésre Hatvanpuszta és Orbán Gáspár is.
Fekete ruhás verőemberek álltak sorfalat a tüntetőknek, és így is zúgott „a börtön, börtön”. A Fidesz taktikát váltott, és csak rosszabb lett.
Az idei Budapest Pride történelmi jelentőségű esemény volt, és egyben szeg a lejárt szavatosságú rendszer koporsójában. A minden várakozást felülmúlóan nagy tömeg joggal lehet büszke arra, hogy nevetségessé tette fél év szabadságellenes erőlködését.
Orbán Viktor vészkorszakra emlékeztető retorikával poloskához hasonlított újságírókat és civileket, majd odáig hajlította a valóságot, ahol Brüsszel háborúja sújtja Ukrajnát. Szégyen és pokol vár ellenfeleire.
Orbán Viktor a jelek szerint azonban nemcsak nyaral, dolgozik is. Estére össze is rakták a győzelmi tervet.
Zohran Mamdani New York-i polgármester példája mutatja, mekkora a hatása egy jó TikTok-kampánynak. Itthon a Fidesz az olasz brainrotig és a lowkeyozásig, Magyar Péter az aurafarmolásig jut. A legtöbb esetben teljesen idegennek hat minden politikusi próbálkozás.