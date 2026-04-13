Térképen, hogyan veszítette el 700 ezer szavazóját a Fidesz

Az adatok nem teljes, 98,94 százalékos feldolgozottságánál 709 746 szavazat mínuszban áll a Fidesz–KDNP pártszövetség listája 2022-höz képest: akkor 2,8 millió úgynevezett hazai szavazatot kaptak – ehhez jött mintegy 250 ezer levélszavazat –, most a megyei eredményeket összesítve 2 099 762 listás voksnál járnak.

Ez azt jelenti, hogy a kormánypárti páros négy év alatt 709 476 szavazót veszített. Mind a tizenkilenc megyében, illetve Budapesten is sokkal rosszabbul szerepeltek, mint négy éve. A legkisebb visszaesést Vas megyében szenvedték el, de itt is 22,16 százalékkal, csaknem húszezerrel kevesebben szavaztak rájuk, mint négy évvel ezelőtti. A fővárosban és hét megyében szavazóik több mint negyede pártolt el tőlük, a legnagyobb visszaesést Csongrád-Csanád megyében szenvedték el 29,25 százalékkal, de ezzel szinte megegyező mértékű, 29,09 százalékos volt a budapesti zuhanásuk.

Ha abszolút számokat nézünk: csak Budapesten és Pest megyében több mint 200 000 szavazót bukott a Fidesz–KDNP. A legrosszabbul a fővárosban teljesített a pártlista, itt a 30 százalékot sem érte el, de az egyharmad Csongrád-Csanád megyében sem jött össze nekik. És mindössze hat olyan megye volt, ahol 40 százalék fölötti eredménnyel zártak, miközben négy éve ritkaságszámba ment, ahol nem ugrották meg az 50 százalékot (csak a fővárosban, Csongrádban és Baranyában nem jött össze).