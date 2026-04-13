Trump nem akar olyan pápát, aki kritizálja őt

Donald Trump a vasárnap estéjébe még azt is beiktatta, hogy beszóljon Leó pápának, akinek nem nagy rajongója, mint megtudtuk. Szerinte ugyanis az amerikai származású egyházfő „nem végzi jól a dolgát”, „nagyon liberális”, és azt is hozzátette, hogy „abba kéne hagynia, hogy a radikális baloldalnak kedvezzen”.

Trump bejegyzésében azt írta: a pápa „gyenge a bűnözéssel szemben, és katasztrofális a külpolitikában”, valamint hozzátette: „nem akarok olyan pápát, aki szerint rendben van, ha Iránnak atomfegyvere van.”

Fotó: EVELYN HOCKSTEIN/AFP

Trump problémáját az okozta, hogy a pápa a hétvégén arról beszélt: az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúját egy „a mindenhatóság téveszméje” hajtja. A pápa korábban arról is beszélt, hogy Isten „nem hallgatja meg azok imáit, akik háborút indítanak”, sőt elutasítja őket. A tűzszünet előtt, amikor Trump azzal fenyegette Iránt, hogy „egy egész civilizáció halhat meg ma éjjel”, a pápa teljességgel elfogadhatatlannak nevezte az elnök kijelentéseit.

Fotó: TIZIANA FABI/AFP

Trump azonban vasárnap már nemcsak az iráni háború miatt támadta a pápát. Azt is kifogásolta, hogy a pápa szerinte bírálta az Egyesült Államok venezuelai beavatkozását, amely során leváltották Nicolás Madurot.

Az elnök azt is mondta: nem akar olyan pápát, aki kritizálja az amerikai elnököt, miközben ő „elsöprő győzelemmel” kapott felhatalmazást a választóktól 2024-ben. Trump azt is felvetette, hogy a pápát azért választották meg, mert amerikai, és így akarták „jobban kezelni” őt, mármint az amerikai elnököt. Szerinte ha Trump nem lenne elnök, XIV. Leó sem lenne pápa.

A Trump kormány kormánya a háborút vallási alapon is próbálja igazolni. A hadügyminiszter, Pete Hegseth például arra kérte az amerikaiakat, hogy „Jézus Krisztus nevében” imádkozzanak a győzelemért. Trump pedig arra a kérdésre, hogy szerinte Isten támogatja-e a háborút, azt válaszolta: igen, mert „Isten jó, és azt akarja, hogy az emberekről gondoskodjanak.”

Kapcsolódó cikkek

Trump már az egész iráni civilizáció kiirtásával fenyegetőzik

„Nem akarom, hogy ez megtörténjen, de nagy valószínűséggel így lesz” – írta az amerikai elnök.

Benics Márk
