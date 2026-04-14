1993 óta először tárgyal egymással közvetlenül Izrael és Libanon

Az Egyesült Államok fővárosában elkezdődött az izraeli és a libanoni tárgyalódelegációk egyeztetése, írja a Times of Israel. A megbeszélések történelmi jelentőségűek, a két ország közvetlenül nem tárgyalt egymással 1993 óta. A konzultációkon a két ország washingtoni nagykövetei vesznek részt, izraeli részről Yechiel Leiter, libanoni oldalról Nada Hamadeh, ilyen magas szinten még nem találkoztak a politikusaik.

Izrael célja, hogy tárgyaljanak a Libanonban székelő Irán-párti szélsőséges mozgalom, a Hezbollah lefegyverzéséről, és békés kétoldalú viszonyt építsenek ki Libanonnal. A Reuters felhívja a figyelmet, Izrael és Libanon hivatalosan a zsidó állam 1948-as megalakulása óta háborúban áll egymással.

Balról jobbra: Michael Needham, Michael Waltz, Marco Rubio, Michel Issa, Nada Hamadeh Moawad, Yechiel Leiter Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Bejrút elvárása az lenne, hogy Izrael hagyjon fel a Libanon elleni katonai műveletekkel – amelyek az Irán elleni háború kirobbanása óta ismét megszaporodtak –, ám Jeruzsálem egyelőre kizárja ezt a lehetőségét.

A közvetítőként fellépő Egyesült Államok részéről Marco Rubio külügyminiszter azt mondta, a békemegállapodás kereteinek felvázolása lehet a cél, de jelezte, indokolt mérsékelni a várakozásokat.

A Times of Israel arról is írt, a konzultációk ellenére a Hezbollah kedden is rakétákkal lőtte Izrael északi területeit. Izrael hangsúlyozza, nem Libanon, hanem a Hezbollah ellen háborúzik.