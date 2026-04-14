A győri férfi ledobta a 10. emeletről a barátnőjét, másodfokon 20 évre ítélték

A Győri Fellebbviteli Főügyészség sikeresen indítványozta a büntetése súlyosítását annak a 34 éves férfinak, aki a tizedik emeletről lökte ki barátnőjét – olvasható az ügyészség honlapján. A közlemény szerint a vádlott a barátnőjével és az édesanyjával költözött 2023 januárjában egy győri panellakásba. Időközben odaköltözött az édesanya unokája is a családjával. A vádlott és barátnője kapcsolata 2023 márciusára megromlott, előbbinek lett egy másik kapcsolata, és időnként bántalmazta is a nőt.

A bűncselekmény leírása szerint: „2023. március 30-án, reggel, egy veszekedést követően a sértett sírt, a redőnyt felhúzta, az ablakot kinyitotta. Emiatt az egyik családtag szólt a vádlottnak, aki visszament, üvölteni kezdett a sértettel, majd megragadta és a nyitott ablakon kivetette. A sértett lógva a vádlott kezébe kapaszkodott, próbált visszamászni, végül azonban lezuhant, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.”

A Győri Törvényszék első körben a vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt mint visszaesőt 18 év fegyházbüntetésre ítélte. Ez ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan a bűncselekmény enyhébb minősítéséért és a büntetés enyhítésért fellebbezett.

A Győri Ítélőtábla az április 14-én kihirdetett ítéletében egyetértett a főügyészséggel, a vádlottat bűnösnek találta, a szabadságvesztés időtartamát 20 évre emelte.