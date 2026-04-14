Az Európai Központi Bank elnöke örül, hogy Magyar Péter be akarja vezetni az eurót

„Ha Magyarország végigmegy az integráció, a konvergencia és mindezek folyamatán, az komoly eredmény lesz, ami egybeesne az alapítók elképzeléseivel” – jelentette ki Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke a Bloomberg Tv-nek azután, hogy Magyar Péter megválasztott magyar miniszterelnök kijelentette: kormánya az euró bevezetésére fog törekedni.

Lagarde szerint az euróövezethez való csatlakozás természetes út az Európai Unió tagországai számára.

Az új magyar kormány álláspontja a Bloomberg szerint éles fordulatot jelent Orbán Viktor európolitikájához képest, és megnyitja Magyarország számára az utat, hogy mélyebben integrálódjon az Európai Unió pénzügyi architektúrájába. A hírügynökség emlékeztet: Magyar Péter azt mondta, a csatlakozás ütemtervét a gazdasági helyzet áttekintése után fogják ismertetni.

Magyarország az euróövezet 22. tagországa lenne, miután Bulgária 21.-ként idén vezette be a fizetőeszközt. Az euróval kapcsolatos szándékok már a választások előtt hozzájárultak a forint erősödéséhez, ami a vasárnapi eredmények ismeretében folytatódott. Kedden délután 1 euróért már csak 364 forintot kértek.

A kérdésről kedden elemzést publikált Zsiday Viktor közgazdász is, aki úgy látja, a bevezetésének egyrészt van lakossági támogatottsága, másrészt van rá politikai igény, harmadrészt megvan hozzá a képesség is.