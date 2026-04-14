„Endre bá' él!” – Hann Endre videóösszeállítással röhögtette ki a róla hazudozó fideszeseket

Hann Endre, a Medián igazgatója tévéből mobillal felvett jeleneteket összevágva röhögtette ki a róla és az utólag meglehetősen pontosan bizonyuló méréseikről hazudozó fideszeseket:
A tiszás kétharmad eredményeit a videóban az Aranyélet című sorozat egyik jelenete alatt hallhatjuk, és a jelenet a sorozat legendás mondatával ér véget: „Endre bá' él!”
A közvélemény-kutató boldognak érzi magát.
Az első évadban úgy tűnt, végre lesz egy magyar sorozat, amit érdemes lesz nézni, ezután az Aranyéletben egyre nagyobb hangsúly került a parasztvakításra. A parasztok pedig, akiket vakítanak: mi vagyunk.