Hann Endre nem haragszik Orbánra, de egy bocsánatkérést elvárna

Kevesen kaptak annyi támadást fideszes politikusoktól, megmondóemberektől, mint a mediános közvéleménykutató Hann Endre, akinek bűne az volt: előre megmondta, hogy a Tisza győzelméhez kétség sem férhet, sőt, az akár kétharmados is lehet.
„Most már sajnálom Hann Endrét, mert vele vitetik el a balhét” – mondta például Rogán Antal.
Deák Dániel többször is hamisítással vádolta Hannt.
Mráz Ágoston szerint a Medián számai furcsák, mellesleg Mráz Nézőpontja a Fideszt „mérte” győztesnek.
„Legjobb humorista: Hann Endre.” Ezt meg Orbán Viktor bukott miniszterelnök mondta.
A Magyar Hang most megkérdezte minderről Hann Endrét, aki elmondta: még Orbán megjegyzése miatt sem érezte magát megbántva. Nem akar egy bukott emberbe rúgni, inkább boldog amiatt, hogy igazolódott több évtizedes szakmai munkája.
A rendszerváltás idején még harcostársának tekintette Orbánt, majd fokozatosan eltávolodtak egymástól.
Hann elmondta, jól esne neki, ha legalább egy magánlevélben bocsánatot kérne Orbán, ahogy ezt négy éve Márki-Zay Péter megtette a választási vereség után.
Hanntól egyébként a választás éjszakáján Kohán Mátyás és Deák Dániel is bocsánatot kért.
A kormánypárti közvélemény-kutató pedig, láss csodát, pont most állt elő egy új felméréssel, amely szerint minden szipiszupi.
Szerinte annak a valószínűsége közel van a nullához, hogy jelentősen alulmérik a Fidesz támogatottságát.
A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter volt a vasárnap esti műsor vendége, ahol a Fidesz-alapító publicista megkérdezte tőle, lesz-e polgárháború a választások után, és arról is volt szó, hogy Rogán szerint a Gundalf-ügy csak terelés.
Hann azzal vádolta Mrázt, hogy propagandista és etikai vétséget is elkövetett ellene. Mráz szerint a Nézőpont független, a Medián számai furcsák. Évtizedes sérelmeit is felhozta.
Hann Endre, a közvélemény-kutató igazgatója azt mondta, „nem létező felmérés nem létező adatairól posztolt a Megafon kormánypárti influenszere”.
