Hann Endre nem haragszik Orbánra, de egy bocsánatkérést elvárna

Kevesen kaptak annyi támadást fideszes politikusoktól, megmondóemberektől, mint a mediános közvéleménykutató Hann Endre, akinek bűne az volt: előre megmondta, hogy a Tisza győzelméhez kétség sem férhet, sőt, az akár kétharmados is lehet.

„Most már sajnálom Hann Endrét, mert vele vitetik el a balhét” – mondta például Rogán Antal.

Deák Dániel többször is hamisítással vádolta Hannt.

Mráz Ágoston szerint a Medián számai furcsák, mellesleg Mráz Nézőpontja a Fideszt „mérte” győztesnek.

„Legjobb humorista: Hann Endre.” Ezt meg Orbán Viktor bukott miniszterelnök mondta.

A Magyar Hang most megkérdezte minderről Hann Endrét, aki elmondta: még Orbán megjegyzése miatt sem érezte magát megbántva. Nem akar egy bukott emberbe rúgni, inkább boldog amiatt, hogy igazolódott több évtizedes szakmai munkája.

A rendszerváltás idején még harcostársának tekintette Orbánt, majd fokozatosan eltávolodtak egymástól.

Hann elmondta, jól esne neki, ha legalább egy magánlevélben bocsánatot kérne Orbán, ahogy ezt négy éve Márki-Zay Péter megtette a választási vereség után.

Hanntól egyébként a választás éjszakáján Kohán Mátyás és Deák Dániel is bocsánatot kért.