Magas rangú orosz parancsnok halt meg egy márciusi repülőgép-balesetben

Egy magas rangú orosz légierő-parancsnok, Alekszandr Otroscsenko életét vesztette, amikor egy An–26-os katonai szállítógép lezuhant az orosz ellenőrzés alatt álló Krímben – írja a Reuters.

A március 31-i balesetben összesen 30 ember halt meg, az előzetes vizsgálatok szerint műszaki meghibásodás okozhatta a szerencsétlenséget. Az elhunyt parancsnok az Északi Flotta vegyes légierő-hadtestét vezette, halálát a Murmanszki terület kormányzója is megerősítette.

Fotó: ARTEM ALEXANDROVICH/StockTrek Images via AFP

Az An–26-os a hatvanas évek vége óta van üzemben, és polgári légitársaságok is használták teherszállításra, ugyanakkor az elmúlt évtizedben több halálos baleset is köthető a típushoz. Ukrajnában 2020-ban és 2022-ben, valamint Afrikában i